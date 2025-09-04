Lifestyle

Ο Δημήτρης Αποστόλου για την σειρά «Δύο ξένοι»: «Μία γνωστή κυρία είχε πει ότι δεν ήθελε να συνδέσει το όνομά της με μία αποτυχία»

«Πατάει το κουμπί εκείνη την ώρα σε ένα ραδιόφωνο και ακούγεται το Δύο Ξένοι του Γιάννη Πάριου και λέει έτσι θα το βγάλουμε» λέει για το όνομα της σειράς
O Δημήτρης Αποστόλου
O Δημήτρης Αποστόλου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Δημήτρης Αποστόλου ήταν καλεσμένος στον καναπέ του «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και ο γνωστός σεναριογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα «όχι» που δέχθηκε μαζί με τον Αλέξανδρο Ρήγα από πολύ γνωστούς ηθοποιούς για τη σειρά «Δύο Ξένοι».

Για τον τίτλο αυτής της επιτυχημένης σειράς της ποπ κουλτούρας, ο Δημήτρης Αποστόλου αποκάλυψε ότι το όνομα της βγήκε τυχαία με μία, πολύ ιδιαίτερη μπορούμε να πούμε, σύμπτωση.

«Έχουμε ανεβεί στο Mega και είναι ο Τζώνη Καλημέρης. Βλέπει τον τίτλο, λέει τους χαρακτηρισμούς που δεν επιτρέπονται αυτή την ώρα και λέει θα το βρούμε αλλιώς και πατάει το κουμπί εκείνη την ώρα σε ένα ραδιόφωνο και ακούγεται το Δύο Ξένοι του Γιάννη Πάριου και λέει έτσι θα το βγάλουμε».

Ο γνωστός σεναριογράφος αφηγήθηκε επεισόδια με ηθοποιούς που απέρριψαν τους ρόλους στη σειρά «Δύο Ξένοι». «Υπήρχε άλλο κάστινγκ, το οποίο ήρθε μία εβδομάδα πριν. Για τον ρόλο της Μαρίνας ήταν να το παίξει μία άλλη πάρα πολύ γνωστή κυρία, την οποία δε θα την πούμε, και είχε πει ότι δε θέλω να συνδέσω το όνομά μου με μία αποτυχία. Παθαίνει εγκεφαλικά ο Αλέξανδρος (Ρήγας). Κι όπως έκανε τραμπολίνο πάτωμα ταβάνι και κάποια φάση είναι ανοιχτή η τηλεόραση και μου λέει είναι αυτή, η Εβελίνα Παπούλια, η κοκκινομάλλα που παίζει τους Συνήθεις Υπόπτους. Της λέμε ότι πρέπει να είναι ξανθό το μαλλί, ταράζεται λέει διάφορούς χαρακτηρισμούς πώς θα είναι ξανθιά και φεύγει. Μετά από 3-4 ώρες έρχεται χωρίς να ξέρει ότι είναι πρωταγωνιστικός ρόλος με βαμμένα μαλλιά», είπε ο Δημήτρης Αποστόλου.

Και πρόσθεσε: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος μπήκε γιατί κάποιος άλλος, όχι σπουδαίος για μένα έλεγε ότι: είναι πολύ λαϊκό για μένα. Έχουμε περάσει πολλά τέτοια. Έχουμε φάει πολλά όχι. Πάρα πολλά. Στη θέση της Ντίνας Κώνστα ήταν η Νόνικα Γαληνέα, η συγχωρεμένη, γιατί δεν ένιωθε πολύ καλά. Εμείς την είχαμε σκεφτεί, αλλά λέγαμε θα πάει λογικής «Δις Εξαμαρτείν» και το πήγαμε από κει. Το πήρε. Το κατάλαβε αμέσως, τσίνισε στο ποδοσφαιρικό, γιατί είχε απόλυτη άγνοια».

