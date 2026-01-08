Συμβαίνει τώρα:
Ο Δημήτρης Μπάσης ερμηνεύει το νέο τραγούδι που θα ακουστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»

Το κομμάτι θα «ντύσει» σκηνές από τα προσεχή επεισόδια του γνωστού σίριαλ
Δημήτρης Μπάσης
O Δημήτρης Μπάσης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Δημήτρης Μπάσης συναντά ξανά δισκογραφικά τον Νίκο Τερζή και τον Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι «Μια μαχαιριά» που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen και σύντομα θα ακουστεί και σε μία από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές, το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha.

Το «Μια μαχαιριά» είναι ένα ιδιαίτερο ερωτικό τραγούδι με τη χαρακτηριστική κι αγαπημένη χροιά του Δημήτρη Μπάση, μία εμπνευσμένη σύνθεση του Νίκου Τερζή με εξομολογητικούς στίχους του Γιάννη Κότσιρα.

Η σύμπραξη των τριών καλλιτεχνών έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν μέσα από τα τραγούδια «Κάθε μέρα», «Τ’ ανίκητα» και «Πύρινες καρδιές», που περιλαμβάνονταν στο υπερεπιτυχημένο soundtrack της σειράς «Σασμός».

Το «Μια μαχαιριά» αποτελεί μέρος του soundtrack της σειράς «Να μ’ αγαπάς» και θα «ντύσει» σκηνές από τα προσεχή επεισόδια, ενώ προηγήθηκε το «Αντέχω» με ερμηνευτή τον Χάρη Βαθρακούρη το οποίο αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό κι έγινε trending video στο YouTube και no1 στο Shazam chart.

Lifestyle
