O Eminem έγινε ξανά παππούς: Η κόρη του Alaina Scott γέννησε το πρώτο της παιδί

Παρόλο που είναι μόλις 53 ετών, ο Eminem απέκτησε το δεύτερο εγγόνι του, καθώς η μεγαλύτερη κόρη του Alaina Scott έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδάκι.

Η κόρη του Eminem μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα στο Instagram με μία γλυκιά ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή (17.04.2026), δημοσιεύοντας φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της, η οποία πήρε το όνομα Scottie Marie.

Σημειώνεται ότι η Alaina Scott είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της στα social media τον περασμένο Οκτώβριο, σημειώνοντας ότι εκείνη και ο σύζυγός της Matt Moeller ανυπομονούν να κρατήσουν την αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Eminem Is a Grandpa Once Again As Daughter Welcomes Baby Girl: ‘She’s Everything & More’https://t.co/W2ZEL51Yx0 — billboard (@billboard) April 17, 2026

«Η καρδιά μου έξω από το σώμα μου, είναι τα πάντα και ακόμα περισσότερα. Η Scottie Marie Moeller γεννήθηκε στις 14/4/26. Καλώς ήρθες στον κόσμο γλυκιά μου αγάπη.

Στον άντρα μου, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δική μας. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Σ’ αγαπώ χωρίς τέλος», έγραψε στο Instragam και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της, που φορούσε ένα πλεκτό κορμάκι με το όνομά της.

Η Alaina Scott είναι ανιψιά της πρώην συζύγου του διάσημου ράπερ, της Naomi Scott, την οποία ο Eminem υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς η βιολογική της μητέρα αντιμετώπιζε προβλήματα με χρήση ουσιών.