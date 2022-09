Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας σόκαρε του ακολούθους του, όταν ανάρτησε ένα βίντεο όπου δίνει ένα φιλί γεμάτο πάθος σε μια θαυμάστριά του στη διάρκεια συνάντησης με φανς στο Λας Βέγκας. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι πως ο 47χρονος, είναι… ζευγάρι με την πρώην τενίστρια, Άννα Κουρνίκοβα.

Στο βίντεο φαίνεται ο Ενρίκε Ιγκλέσιας να φιλά αρχικά στο μάγουλα την φαν, προτού εκείνη γυρίσει το κεφάλι της και ανταλλάξουν ένα φιλί στο στόμα.

Κι ενώ αρχικά ο Ενρίκε Ιγκλέσιας φαίνεται να ξαφνιάζεται, στη συνέχεια την αρπάζει από τη μέση και συνεχίζει να τη φιλά προτού τελικά απομακρυνθεί χαμογελαστός.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος κάνει εμφανίσεις στην πόλη, μοιράστηκε την ιδιαίτερη στιγμή στον λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο τον ακολουθούν 17,1 εκατομμύρια άνθρωποι.

Στου θαυμαστές του ωστόσο, δεν άρεσε η κίνηση αυτή καθώς ο γνωστός τραγουδιστής είναι ζευγάρι με την Αννα Κουρνίκοβα και μια τέτοια εικόνα δεν αφήνει και τις καλύτερες εντυπώσεις για την σχέση του μαζί της.

Enrique Iglesias raises eyebrows as he shares video kissing an overeager fan in Las Vegas https://t.co/YmQhNqdSBk