Ο Εντ Σίραν πόζαρε χωρίς μπλούζα για πρώτη φορά μετά την απώλεια 30 κιλών στο περιοδικό «Men’s Health UK»

Εντυπωσίασε για κόμη μία φορά ο Εντ Σίραν ο οποίος πόζαρε χωρίς μπλούζα μετά την απώλεια 30 κιλών και αποκάλυψε τις μεγάλες αλλαγές που έκανε στον τρόπο ζωής του για να νιώθει αλλά και να δείχνει καλά.

Ο διάσημος τραγουδιστής, Εντ Σίραν, φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Men’s Health UK και στη συνέντευξη που έδωσε επίσης στο περιοδικό, μίλησε για το πώς αποφάσισε να μειώσει το αλκοόλ επειδή αισθανόταν πως έμπαινε εμπόδιο στα καθήκοντά του ως πατέρας, αλλά και για να βελτιώσει την υγεία του.

Ο ίδιος έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Θυμάμαι η Λάιρα ήταν δύο εβδομάδων και είχα έρθει σπίτι ο καλύτερός μου φίλος και ήπιαμε ένα μπουκάλι κρασί. Πήγα για ύπνο και μετά η Λάιρα ξύπνησε 20 λεπτά αφότου είχα αποκοιμηθεί. Ξύπνησα και σκέφτηκα “Γαμώτο, μάλλον δεν πρέπει να πίνω αν πρόκειται να νιώθω τόσο απαίσια”».

«Θέλω να μπορώ να κάνω τα βραδινά. Όλο αυτό ήρθε ταυτόχρονα, μαζί με την ανάγκη να είμαι υπεύθυνος μπαμπάς και να θέλω να νιώθω και να δείχνω καλά», εξήγησε. «Δεν ήθελα να σηκώνω το παιδί μου και να έχω το σώμα μου γαμ…νο, και τέτοια», συμπλήρωσε.

Ο τραγουδιστής τόνισε, επιπλέον, πως το πολύ ποτό «μπλέκεται και με την επαγγελματική ζωή», λέγοντας: «Στα τριάντα σου είσαι λιγότερο ανθεκτικός. Έχασα τη φωνή μου περισσότερες φορές. Τραβούσα μυς στο πόδι, τράβηξα έναν μυ στην πλάτη όταν έπαιζα live… Ήθελα να νιώθω υπεράνθρωπος πάνω στη σκηνή».

Ο Έντ Σίραν κατάφερε να χάσει 30 κιλά μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια και ανέφερε πως πέρα από το αλκοόλ το οποίο μείωσε, έφτιαξε μία σταθερή ρουτίνα γυμναστικής που τον βοήθησε.

«Μπορώ να είμαι τύπος που παρασύρεται αρκετά εύκολα και, αν τελειώσω ένα live και οι φίλοι μου είναι εκεί, θα μπορούσα να βγω», παραδέχτηκε. «Οπότε, το να πρέπει να είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου… κάνω το μασάζ και, μόλις τελειώσει, πρέπει να πάω για ύπνο. Έτσι είναι εξαιρετικό για να διατηρώ τη φωνή μου, να διατηρώ την ενέργειά μου και να μένω υγιής», ανέφερε επίσης.

Στη συνέντευξή του τέλος εξήγησε πως «ζούσε αρκετά ανθυγιεινά από τα 20 έως τα 30» και τόνισε πως «πάντα ένιωθε χάλια μέσα του, ξυπνούσε, κοιταζόταν στον καθρέφτη και απλώς ένιωθε αηδία».