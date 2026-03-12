Ο Έρικ Ντέιν δημιούργησε τη φωνή του με AI ενώ την έχανε – «Έκλαψα όταν την άκουσα», λέει η πρώην σύζυγός του

Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτμ πρώην σύζυγος του Έρικ Ντέιν, μοιράστηκε μια συγκινητική στιγμή που έζησε με τον ηθοποιό λίγο πριν τον θάνατό του τον προηγούμενο μήνα μετά από την πολύμηνη μάχη που έδινε με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).

Ο αγαπημένος ηθοποιός Έρικ Ντέιν πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου 2026 σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια μάχης με την αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Η αιτία θανάτου του ήταν αναπνευστική ανεπάρκεια. Η είδηση του θανάτου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μερικές εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή, ο πρωταγωνιστής της σειράς Grey’s Anatomy συμμετείχε σε ένα πρότζεκτ αποκατάστασης φωνής που ανέπτυξε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια εκδοχή της φωνής του, βασισμένη σε παλαιότερες ηχογραφήσεις.

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Γκέιχαρτ εξήγησε ότι ο ηθοποιός είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα, καθώς η ασθένειά του τον έκανε να χάνει σταδιακά τη φωνή του.

«Ήταν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έχανε τη φωνή του και κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνήσει. Έτσι το πρότζεκτ έγινε κάτι επείγον» είπε.

Η συμμετοχή του στο εγχείρημα είχε και έναν βαθιά προσωπικό σκοπό, να αφήσει κάτι πίσω για τις δύο κόρες τους, τη 16 ετών Μπίλι, και τη 14χρονη Τζόρτζια.

Όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε τη φωνή, ο ηθοποιός ανυπομονούσε να την ακούσει: «Όταν τη λάβαμε ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Τη βάλαμε να παίξει και ο Έρικ συγκινήθηκε», αποκάλυψε η πρώην σύζυγός του και πρόσθεσε: «Και όταν την άκουσα εγώ, έκλαψα. Νομίζω ότι έκλαψαν όλοι όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο».