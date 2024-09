Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ετοιμάζει την επόμενη ταινία του εμπνευσμένη από βιβλίο «The Glimpses of the Moon»

Στον σχεδιασμό της επόμενής του ταινίας βρίσκεται ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα και μάλιστα φαίνεται ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν σύντομα.

Μιλώντας σε νέα του συνέντευξη στην Telegraph ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα δήλωσε ότι είναι έτοιμος να φέρει στη μεγάλη οθόνη μία διασκευή του βιβλίου της Ιντιθ Γουόρτον (Edith Wharton), «The Glimpses of the Moon» του 1922, εμπνευσμένος παράλληλα και από την κλασική ταινία «The Awful Truth» του Λίο ΜακΚάρεϊ (Leo McCarey) του 1937. Και τα δύο αφηγούνται ιστορίες παντρεμένων ζευγαριών που χωρίζουν φιλικά και στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να ζήσουν μακριά.

Ο Κόπολα αναφέρει ότι η νέα του ταινία του θα έχει «έντονα χορευτικά και μουσικά στοιχεία», προσθέτοντας ότι «το μετέτρεψα σε ένα πολύ περίεργο γλύκισμα».

Να σημειωθεί ότι το μοναδικό μιούζικαλ που έχει σκηνοθετήσει είναι το «One From the Heart» το 1981, σύμφωνα με το World of Reel.

Όσο για την χρηματοδότηση της ταινίας σε αντίθεση με το «Megalopolis» ο σκηνοθέτης επιστρέφει στις παραδοσιακές επιλογές χρηματοδότησης, «με τη βοήθεια εθνικών επιδοτήσεων, γιατί είμαι χωμένος στα δάνεια».

Τα γυρίσματα προγραμματίζονται να γίνουν στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι το «Megalopolis» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες με πρωταγωνιστές τους ‘Ανταμ Ντράιβερ, Τζιανκάρλο Εσποσίτο, και Νάταλι Εμανουέλ.