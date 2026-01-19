Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ χώρισε από τη σύζυγό του, Ελένη Κολτζή, έναν χρόνο μετά τον γάμο τους

Lifestyle

O γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη έκανε την αποκάλυψη μέσω Facebook
Γιάννης Παπαμιχαήλ
Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και η σύζυγός του, Ελένη Κολτζή, αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους…

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Μάλιστα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θέλησε να αποκαλύψει ότι χώρισε από τη σύζυγό του, απαντώντας σε ένα σχόλιο στο Facebook.

Όπως είπε λοιπόν σε κάποιον διαδικτυακό του φίλο εκείνος και η άλλοτε αγαπημένη του ζουν χωριστά εδώ και έξι μήνες. 

«Έχω χωρίσει εδώ και 6 μήνες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το σχόλιο του Γιάννη Παπαμιχαήλ
Το σχόλιο του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παντρεύτηκε με την Ελένη Κολτζή, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024. Ο γάμος του ήταν πολιτικός και πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ανήμερα των γενεθλίων του. 

Ελένη Κολτζή και Γιάννης Παπαμιχαήλ
Η Ελένη Κολτζή και ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την ημέρα του γάμου τους / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τον πολιτικό γάμο είχε τελέσει ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ενώ το ζευγάρι ήταν μαζί περίπου για 7 μήνες πριν πάρει την απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του. 

Πρίγκιπας Χάρι
