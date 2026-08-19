Lifestyle

Ο Γιάννης Σπαλιάρας χώρισε μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης: «Ένας σημαντικός κύκλος ολοκληρώθηκε»

Το μοντέλο ανακοίνωσε τον χωρισμό του στα social media, τονίζοντας ότι κρατά τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη
Γιάννης Σπαλιάρας
Ο Γιάννης Σπαλιάρας (Φωτογραφία αρχείου: NDP Photo Agency0
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Γιάννης Σπαλιάρας μέσα από τα social media, γνωστοποιώντας ότι χώρισε από τη σύντροφό του έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης. Το μοντέλο αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε αυτό το διάστημα της ζωής του, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για χωριστούς δρόμους δεν αναιρεί τα συναισθήματα και τον σεβασμό που παραμένουν.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας εξήγησε στην ανάρτησή του ότι ο κύκλος της σχέσης ολοκληρώθηκε έπειτα από τέσσερα «όμορφα χρόνια», με το μοντέλο να υπογραμμίζει πως ορισμένες σχέσεις τελειώνουν όχι επειδή εκλείπει η αγάπη, αλλά επειδή αλλάζουν οι δρόμοι των ανθρώπων.

Γιάννης Σπαλιάρας: Η ανάρτηση για τον χωρισμό

Στο μήνυμά του, ο Γιάννης Σπαλιάρας έγραψε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν».

spaliaras anartisi orismos

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
142
108
67
61
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo