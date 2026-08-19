Ο Γιάννης Σπαλιάρας χώρισε μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης: «Ένας σημαντικός κύκλος ολοκληρώθηκε»

Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Γιάννης Σπαλιάρας μέσα από τα social media, γνωστοποιώντας ότι χώρισε από τη σύντροφό του έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης. Το μοντέλο αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε αυτό το διάστημα της ζωής του, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για χωριστούς δρόμους δεν αναιρεί τα συναισθήματα και τον σεβασμό που παραμένουν.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας εξήγησε στην ανάρτησή του ότι ο κύκλος της σχέσης ολοκληρώθηκε έπειτα από τέσσερα «όμορφα χρόνια», με το μοντέλο να υπογραμμίζει πως ορισμένες σχέσεις τελειώνουν όχι επειδή εκλείπει η αγάπη, αλλά επειδή αλλάζουν οι δρόμοι των ανθρώπων.

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Γιάννης Σπαλιάρας: Η ανάρτηση για τον χωρισμό

Στο μήνυμά του, ο Γιάννης Σπαλιάρας έγραψε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».