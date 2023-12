Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Γιώργος Καράβας και τον δείχνει γυμνό στο ντους.

Από τις πρώτες που σχολίασαν το βίντεο στο Instagram ήταν η σύζυγός του Γιώργου Καράβα, η Ραφαέλα Ψαρρού, η οποία έβαλε τρία emoji που δείχνουν… φωτιά για να δείχνει πόσο «καυτός» είναι ο σύντροφός της.

«Mornings!» ήταν το μόνο που έγραψε και στα hastags χρησιμοποίησε το να… ξεκινάς τη μέρα σωστά και τη λέξη «steamy».

Ο Γιώργος Καράβας φρόντισε, φυσικά, στο βίντεο να μη φαίνονται πολλά και όλα να… αφήνονται στη φαντασία όσων το είδαν.

View this post on Instagram A post shared by Yiorgos Karavas (@yiorgoskaravas_official)

Κι αν κρίνει κανείς από τα μηνύματα, το κατάφερε…

«Ονειρεμένη πρωινή θέα», «Ωραίος» και «Μας άναψες φωτιές ρε παιδί μου» του έγραψαν φαν του.

Δεν ήταν όμως όλες οι απόψεις σαν κι αυτές… «Έχουμε ξεφύγει τελείως λέω εγώ», «Γιατί πρέπει να δείχνουμε ιδιωτικές μας στιγμές στο διαδίκτυο;», «Ρε μεγάλε, σοβαρά τώρα; Αν είναι δυνατόν», «Πολύ ωραίο αυτό που βλέπουμε αλλά ποιο το νόημα του θολού sneak peak από το ντουζ και με hashtag “steamy”? You don’t need that to pass on as sexy. Ωραίο αλλά άκυρο».