Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο κομμωτήριο μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο – Η φωτογραφία με τον αφρό στα μούσια του

Λίγα 24ωρα μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να φροντίσει τον εαυτό του και η πρώτη του στάση δεν γινόταν να είναι άλλη από το κομμωτήριο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στη νέα ανάρτηση που έκανε στα social media, ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία κοιτάζει ευθέως την κάμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίπλα του ο κομμωτής του ενώ το μούσι του γεμάτο με αφρούς.

Ο τραγουδιστής, είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή της οικογένειας του Δρομοκαΐτειο και πλέον βρίσκεται στο σπίτι του μετά από απόφαση των γιατρών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η δεύτερη «εμφάνισή του Γιώργου Μαζωνάκη στα social media. Πριν από λίγες ημέρες είχε ανεβάσει βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο γράφοντας στη λεζάντα: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα».

«Είναι απόλυτα υγιής»

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, εκείνη που ζήτησε τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην ψυχιατρική κλινική ήταν η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη από τις 2 αδελφές του και ζήτησε τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική υποστηρίζοντας ότι η ψυχική του κατάσταση έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, ανέφερε σε νέα συνέντευξη πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απόλυτα υγιής και δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Ο τραγουδιστής ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους γιατρούς και μάλιστα συμφώνησε, όπως είπε, να κάνει συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις για να φανεί η αλήθεια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, πως ο πελάτης του δεν χρήζει νοσηλείας.

«Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

«Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας… Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκανε χθες. Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή τη περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του είναι εξαιρετική. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε.

Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν» πρόσθεσε ο Γιώργος Μερκουλίδης τονίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.