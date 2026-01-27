Ο Γιώργος Παράσχος για τη μάχη με τον καρκίνο: «Είμαι πολύ καλύτερα στην υγεία μου»

«Θα του το χρωστάω μια ζωή», δήλωσε ο Γιώργος Παράσχος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, καθώς χάρη σε εκείνον βρίσκεται την παράσταση «Ο φονιάς», ενώ αναφέρθηκε και στη μάχη του με τον καρκίνο.

Στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη μίλησε ο Γιώργος Παράσχος το πρωί της Τρίτης (27.01.2026). Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά για τη συμμετοχή του στην παράσταση «Ο φονιάς».

«Είμαι πολύ τυχερός που ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με ήθελε στη δουλειά αυτή. Είναι μεγάλη μου τιμή να δουλεύω με εκείνον. Θα του χρωστάω μια ζωή. Τον ευχαριστώ μέσα απ’ την ψυχή μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Παράσχος.

Για τη μάχη του με τον καρκίνο, ο Γιώργος Παράσχος ανέφερε: «Είμαι καλύτερα, σταθεροποιημένα τα πράγματα, πολύ πιο άνετα με τη ζωή μου έξω, ένα πολύ μικρό ποσοστό έμεινε κινησιολογικό, αλλά πάει να λυθεί κι αυτό σιγά σιγά.

Όχι να μηδενιστεί, αλλά θα μπορώ να ζω φυσιολογικά, να κάνω τα πάντα που έκανα και πριν.

Το ξεπεράσαμε. Και η σύντροφός μου το ξεπέρασε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι μια χαρά το κορίτσι μου».