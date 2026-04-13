Ο Γιώργος Τσαλίκης τραγούδησε για πρώτη φορά με τον αδερφό του – «Μια μέρα γεμάτη στιγμές και συναισθήματα»

Με τον αδερφό του τραγούδησε για πρώτη φορά ο Γιώργος Τσαλίκης και δημοσίευσε το βίντεο με τους δυο τους στον λογαριασμό του στο instagram.

Ο τραγουδιστής, Γιώργος Τσαλίκης, τη Δευτέρα 13 Απριλίου ανέβασε το βίντεο που τραβήχτηκε την Κυριακή του Πάσχα αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ήταν και η πρώτη φορά που ο γιος του άκουγε τον θείο του να τραγουδά. «Τρελό; Κι όμως αληθινό», έγραψε.

Όπως φαίνεται, ο Παναγιώτης Τσαλίκης στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός στο να τραγουδήσει, ωστόσο όλοι γύρω του τον ενθαρρύνουν και στη συνέχεια ερμηνεύει και μόνος του «Το Βουνό».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γιώργος Τσαλίκης γράφει: «Κυριακή του Πάσχα 2026. Σας ανοίγω κάποιες σελίδες από το “άλμπουμ” της ευλογημένης αυτής ημέρας. Μιας μέρας γεμάτης στιγμές και συναισθήματα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Και του χρόνου να είμαστε καλά», σημείωσε.