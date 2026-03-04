Ο γιος του Λίαμ Νίσον χειρουργήθηκε στην καρδιά: «Τίποτα δεν είναι πιο δυναμωτικό από το να κατανοείς την υγεία σου»

Ένα πρόβλημα υγείας που είχε εκ γενετής οδήγησαν τον γιο του διάσημου ηθοποιού Λίαμ Νίσον στο χειρουργικό κρεβάτι, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά.

Όπως αποκάλυψε ο 29χρονος Ντάνιελ Νίσον πάσχει από μία ασθένεια που έχει το 2% του πληθυσμού. Μάλιστα, ο γιος του Λίαμ Νίσον εξομολογήθηκε ότι γνώριζε για το πρόβλημα της υγείας του και πώς πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να χειρουργηθούν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι πολύ δυναμωτικό να κατανοεί κανείς την υγεία του και να αντιμετωπίζει με θάρρος το κάθε πρόβλημα που προκύπτει.

«Γεννήθηκα με BAV (Διπλεξική Αορτική Βαλβίδα), μια πάθηση όπου η αορτική βαλβίδα έχει δύο γλωχίνες αντί για τις κανονικές τρεις. Περίπου το 2% του ανθρώπινου πληθυσμού την έχει και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν καν. Μπορεί να παραμείνει αδρανής για χρόνια πριν αρχίσει να προκαλεί ανεπάρκεια βαλβίδας ή διεύρυνση της αορτής.

Εγώ έκανα εξαμηνιαίες καρδιολογικές εξετάσεις για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, παρακολουθώντας την καρδιά μου. Τελικά, άρχισα να έχω σοβαρή διαστολή της αριστερής κοιλίας και διεύρυνση της αορτής. Ήξερα ότι κατευθυνόταν προς ιατρική παρέμβαση. Μερικοί άνθρωποι με BAV χειρουργούνται αργότερα στη ζωή τους, αλλά εγώ χρειάστηκε να το κάνω νωρίτερα.

Τίποτα δεν είναι πιο δυναμωτικό από το να κατανοείς την υγεία σου, να παραμένεις στην κορυφή και να σχεδιάζεις εκ των προτέρων. Η υγεία έχει να κάνει με το να είσαι προνοητικός, όχι αντιδραστικός. Υπάρχει κάτι σουρεαλιστικό στο να συνειδητοποιείς ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σου αναπτυσσόταν σιωπηλά μέσα σου σε όλη σου τη ζωή. Καμία δραματική προειδοποίηση. Απλώς επιστήμη, γενετική και χρονισμός.

Πάντα περηφανευόμουν που ξεπερνούσα τις μάχες και προσπαθούσα να ελέγξω το περιβάλλον μου. Αυτό ήταν διαφορετικό. Αυτό απαιτούσε παράδοση. Παρουσία. Αφήνοντας πίσω μου. Εμπιστεύομαι χειρουργούς παγκόσμιας κλάσης και απίστευτες νοσοκόμες. Εμπιστεύομαι το σύμπαν. Εμπιστεύομαι ότι ακόμα κι αν δεν μπορούσα να ελέγξω το αποτέλεσμα, θα μπορούσα να ελέγξω τη νοοτροπία μου και τη βαθύτερη συνείδησή μου. Η υπέρβαση αυτού δεν είχε να κάνει με το να είμαι ατρόμητος. Ήταν να στηριχτώ στην θεραπευτική ενέργεια και να είμαι όσο το δυνατόν πιο παρών. Έβλεπα αυτή την επέμβαση ως τελετή, όχι ως διαδικασία.

Είμαι για πάντα ευγνώμων στον δρ. Leonard Girardi και την αξιοσημείωτη ομάδα του στο Weill Cornell / NewYork-Presbyterian για την απίστευτη φροντίδα που μου έδειξαν. Στην ομάδα της ΜΕΘ και στους νοσηλευτές – πραγματικά μερικοί από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στον πλανήτη – σας ευχαριστώ. Αξίζουν όλους τους επαίνους στον κόσμο.

Ευχαριστώ τον βράχο μου, Νάταλι, και στην οικογένειά μου που είναι εκεί κάθε μέρα.

Η πορεία ανάρρωσης είναι όμορφη, υπομονετική και ανταποδοτική. Να υπερασπίζεστε πάντα τον εαυτό σας και να ακούτε το σώμα σας. Όλοι πρέπει να ελέγχουν την καρδιά τους από έναν καρδιολόγο, ακόμα κι αν δεν έχουν κανένα γνωστό ελάττωμα.

Το πιο σημαντικό, αφεθείτε στην παρούσα στιγμή. Μην ζείτε με φόβο. Το σύμπαν σας στηρίζει όταν μαθαίνετε να χορεύετε μαζί του», έγραψε στην ανάρτησή του.