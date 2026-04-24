Ο γιος του Μανώλη Μητσιά δάκρυσε on air μιλώντας για τον τραγουδιστή: «Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος φαν του»

Με λόγια αγάπης και θαυμασμού μίλησε ο γιος του Μανώλη Μητσιά, Μίλτος Μητσιάς, σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε.

Ο Μίλτος Μητσιάς ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (24.04.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τον διάσημο πατέρα του. Όπως είπε ο οδοντίατρος σε μικρότερη ηλικία ήθελε να γίνεται τραγουδιστής αλλά ο Μανώλης Μητσιάς τον απέτρεψε, τονίζοντάς του ότι θα τον συγκρίνουν μαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μητέρα μου υπήρχε στο καλλιτεχνικό πριν από τον Μανώλη, ήταν τραγουδίστρια του Γιώργου Ζαμπέτα», δήλωσε στο ξεκίνημα της συνέντευξής του ο Μίλτος Μητσιάς.

«Το να μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο γνωστός και συνεχίζει και σε διάρκεια να είναι γνωστός, δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές, η ζωή είναι πιο εύκολη για σένα λόγω του ότι ο άλλος είναι αναγνωρίσιμος αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου όπου όταν μεγαλώνεις καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα ειδικό βάρος το οποίο ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος φαν του», ανέφερε ακόμα για τον Μανώλη Μητσιά.

«Είναι σπουδαίος. Εμένα με συγκλονίζει το ότι κράτησε την ποιότητα ψηλά, δεν “λύγισε” ποτέ για χρήματα, για το οτιδήποτε. Είναι φανταστικός άνθρωπος», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο Μίλτος Μητσιάς δήλωσε ότι ήθελε να γίνει τραγουδιστής αλλά ύστερα από συμβουλή του πατέρα του πήρε τελικά διαφορετική επαγγελματική πορεία.

«Μου είπε ξεκάθαρα “είσαι έτοιμος να συγκριθείς μαζί μου;” Μου λέει “θα σε συγκρίνουν μαζί μου”. Ήταν λίγο δύσκολο αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Πήρε θέση και σωστή θέση», εξήγησε ο οδοντίατρος.

Παράλληλα, ο Μίλτος Μητσιάς αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει ο Μανώλης Μητσιάς στη διάρκεια της μακροχρόνιας καριέρας του.

«Σίγουρα έχει πληγωθεί στα τόσα χρόνια που έχει κάνει όλες αυτές τις συνεργασίες, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις την ποιότητα ψηλά και να μην “λυγίσεις”. Έχουν γίνει διάφορα, έτσι είναι η δουλειά όμως», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά ζήτησε από τον Μίλτο να πει κάτι για τον Μανώλη Μητσιά. Εκείνος, συγκινημένος ανέφερε ότι ο πατέρα του είναι πηγή έμπνευσης για όλους.

«Να είναι πάντα καλά, δυνατός, να είναι αυτό που είναι. Να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, γιατί είναι πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Να συνεχίσει να κρατάει τη σημαία ψηλά. Τον αγαπώ πολύ, ως τον Θεό, όπως και τη μαμά», ανέφερε χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τα δάκρυά του.