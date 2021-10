Πριν μερικούς μήνες, ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ επισκέφθηκε την Ελλάδα με σκοπό να διαφημίσει τις ομορφιές της χώρας μας. Μαζί με την παρέα του – Τζίνο Ντ’ακάμπο και Φρεντ Σιριέιτς – βρέθηκαν στην Κρήτη, την Σαντορίνη, την Μύκονο, την Αθήνα και τα Μετέωρα.

Ήρθε λοιπόν η ώρα για τους θαυμαστές του Γκόρντον Ράμσεϊ να δουν το τελικό αποτέλεσμα στο τηλεοπτικό δίκτυο του ITV. Ο διάσημος σεφ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο, που τον δείχνει με την παρέα του να οργώνει ένα χωράφι, ενώ ταυτόχρονα, το ποτίζουν και το ψεκάζουν με τα κατάλληλα φάρμακα.

Όπως ανακοίνωσε ο διάσημος σεφ, το πρώτο επεισόδιο από το ταξίδι τους στην Ελλάδα, θα κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα (4/10) στις 21:00 στο ITV.

Υπενθυμίζεται ότι ένα ακόμα στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Γκόρντον Ράμσεϊ που φαίνεται να έχει κλέψει τις εντυπώσεις, είναι αυτό με την κυρία Κατίνα από την Σαντορίνη που βρήκε αλμυρή την σαλάτα του. Ο διάσημος σεφ είχε βάλει πολύ κάπαρη με αποτέλεσμα η σαλάτα να βγει αλμυρή: «Έβαλες πολύ αλάτι» του είπε η κυρία Κατίνα και όλοι ξέσπασαν σε γέλια. Αμέσως η παρέα του άρχισε να τον πειράζει λέγοντας πως «ακόμη και οι Θεοί κάνουν λάθη».

Boys and our toys !!! A little spritz never hurt anyone ! #GordonGinoandFred is back in #Greece tonight at 9 on @ITV ! pic.twitter.com/hcxuMgHpPO