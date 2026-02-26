Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη διαδικτυακή απάτη με την εικόνα του: «Άγγιξε σχεδόν την τελειότητα»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου διαπίστωσε τυχαία την διαδικτυακή απάτη και έσπευσε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς φίλους του. Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Super Katerina», μίλησε για τους άγνωστους δράστες και αναρωτήθηκε τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου διαπίστωσε προ ημερών πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινείται βίντεο στο οποίο φαίνεται να προωθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία, γεγονός που όπως ενημέρωσε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η διαδικτυακή απάτη άγγιξε σχεδόν την τελειότητα, όπως παραδέχτηκε ο παρουσιαστής.

«Μην ανησυχείτε για εμένα. Αυτό μου το έστειλαν χθες. Αυτή (σ.σ η απάτη) όμως άγγιξε σχεδόν την τελειότητα. Ήταν συγκλονιστικό. Μόνο λίγο η φωνή μου δεν ήταν ίδια. Αν το τελειοποιήσουν αυτό, θα την «πατήσει» πολύς κόσμος» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Έβαλα τον κύριο Ντούγκα να πάει στην αστυνομία. Έχω λάβε πολλά μηνύματα να μου λένε “Γρηγόρη το έκανα αυτό που είπες” και έχω νιώσει πολύ άσχημα. Μακάρι να βρεθούν. Ένα μέτρο πια», είπε μεταξύ άλλων φανερά ενοχλημένος και δήλωσε πως είναι τρομακτικό, όλο αυτό που συμβαίνει με τους απατεώνες.

«Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει σε λίγα χρόνια;», αναρωτήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο τέλος των δηλώσεών του.