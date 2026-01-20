Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο άθικτο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη: Κάθε φορά που περνάω τον σκέφτομαι

Μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπαδάκη, που «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής βρέθηκε στα στούντιο του ΑΝΤ1, όπου γίνεται το μοντάζ της εκπομπής «The 2Night Show» και μπήκε και στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη. Όπως είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον χωρίζουν μόλις οκτώ βήματα από τον άθικτο χώρο, όπου εργαζόταν ο πατριάρχης της πρωινής ζώνης.

«Έτσι απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό που κάθε μέρα σκέφτομαι…δύσκολο… πολυ δύσκολο… σχεδόν απίστευτο να το πιστέψω ακόμα…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, θα σας εξηγήσω για ποιον λόγο. Εδώ είμαστε στο μοντάζ. Εδώ, στο “The 2Night”. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Σπύρος, Λέπουρας. Και σκηνοθέτης και μοντάρουμε και μαζί», είπε αρχικά, δείχνοντας στην κάμερα τον στενό συνεργάτη του.

«Αυτός είναι ένας διάδρομος. Θα κάνω ακριβώς οκτώ βήματα και θα βρεθώ εδώ. “Καλημέρα Ελλάδα”. Κάθε φορά που περνάω σκέφτομαι τον Γιώργο Παπαδάκη. Αυτό ήταν το γραφείο του. Υπάρχει το κλειδί πάνω», πρόσθεσε και στη συνέχεια μπήκε στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη.

«Και το γραφείο του… μετά από λουλούδια επάνω. Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είναι πολύ δύσκολο.

Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο», εξομολογήθηκε ακόμα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, δείχνοντας το άθικτο γραφείο του αλησμόνητου δημοσιογράφου του ΑΝΤ1.