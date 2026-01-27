Ο Ηλίας Ψινάκης ξέσπασε: Αφήστε τον Γιώργο Μαζωνάκη ήσυχο, τον γ@@@@α@ε

Ένα δημόσιο ξέσπασμα έκανε ο Ηλίας Ψινάκης, όταν ερωτήθηκε για τη νέα υπόθεση με «πρωταγωνιστή» τον Γιώργο Μαζωνάκη, που μηνύθηκε από τον Στέφανο Παπαδόπουλου για ανήθικες προτάσεις.

Ο γνωστός μάνατζερ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) και απάντησε με τον γνωστό του τρόπο σε όλες τις ερωτήσεις. Μάλιστα, όταν ο ρεπόρτερ του ζήτησε να σχολιάσει τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου στον Γιώργο Μαζωνάκη υπογράμμισε ότι δεν ασχολείται με «αηδίες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ασχολούμαι παιδιά με αυτά… Αηδίες τώρα… Σας παρακαλώ. Αφήστε τον Γιώργο ήσυχο. Τον γ@@@@α@ε. Τον γ@@@@α@ε. Μια το ένα, μια το άλλο. Αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο ρε. Δεν πρέπει να ασχολούμαι εγώ με τα πράγματα των άλλων. Ποτέ, τα ιδιωτικά. Ειδικά αν δεν θέλει αυτός», ξέσπασε ο Ηλίας Ψινάκης.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν ασχολείται με την Eurovision.

«Άσε με, αγάπη μου, με την Eurovision. Πέρσι έπεσα έξω και δεν το ξανακάνω. Το βουλώνω, δεν ξαναμιλάω. Ούτε ξέρω τι γίνεται και δεν με ενδιαφέρει κιόλας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Ψινάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και στο «φαινόμενο», Άννα Βίσση, όπως χαρακτήρισε τη διάσημη σταρ.

«Η Άννα είναι φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο. Σε αυτή την ηλικία, να έχει τέτοια δύναμη, τέτοιο κουράγιο, να ‘ναι πιο μ@@@@@@ απ’ όλες. Το “Athinon Arena” είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση.

Έχει μια πολύ καλή ομάδα γύρω της και μαζί της και χαίρομαι, γιατί αυτό το φαινόμενο το ζω. Είμαστε σε κοινή παρέα. Είμαστε πολύ φίλοι όλοι και ζω και αυτό το φαινόμενο που μ’ αρέσει πάρα πολύ. Είναι σπουδαία», είπε για την Άννα Βίσση, η οποία τη νέα σεζόν θα τραγουδά σε νέα στέγη.