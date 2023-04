Ο Ίντρις Έλμπα ξεκινάει τηλεοπτική εκπομπή σε ρόλο – έκπληξη και στο πλάι του θα έχει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, καθώς οι δυο τους θα δώσουν έναν αγώνα δρόμου που δεν έχει προηγούμενο!

Όπως αναφέρει η βρετανική The Sun, ο Ίντρις Έλμπα και ο Λιούις Χάμιλτον αναμένονται να συμμετάσχουν στην τηλεοπτική εκπομπή του Χολιγουντιανού σταρ και θα τρέξουν στην πίστα του Ράλι Ντακάρ (Rally Dakar) με ηλεκτρικά 4Χ4 τζιπ αυτοκίνητα.

Η τηλεοπτική εκπομπή θα προβληθεί στο βρετανικό δημόσιο κανάλι Channel 4 και ο αγώνας θα μεταδοθεί σε δύο επεισόδια. Ο Ίντρις Έλμπα και ο Λιούις Χάμιλτον είναι καλοί φίλοι και έχουν κάνει πολλές κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Μάλιστα, ο Λιούις Χάμιλτον χρειάστηκε να μπει σε καραντίνα τον καιρό της πανδημίας το 2020, αφού είχε τραβήξει φωτογραφία δίπλα στον Ίντρις Έλμπα και λίγες ημέρες μετά έγινε γνωστό πως ο ηθοποιός κόλλησε κορονοϊό.

Σύμφωνα με τη The Sun, η εκπομπή θα ονομάζεται Idris And Hamilton Race The Desert και τα επεισόδια θα έχουν διάρκεια δύο ωρών, ενώ τα οχήματα που θα οδηγούν είναι ηλεκτρικά και μπορούν να φτάσουν από τα 0 στα 100 σε 4,5 δευτερόλεπτα.

Επίσης, είναι κατασκευασμένα να «αντέχουν» στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα, αφού η πίστα του Rally Dakar στην έρημο είναι από τις πιο απαιτητικές παγκοσμίως.

Πηγή της βρετανικής τηλεόρασης δήλωσε στη The Sun ότι «ανέκαθεν ο Ίντρις Έλμπα ήταν ένα φρικιό με την ταχύτητα και ήταν αποφασισμένος να δυσκολέψει τον Λιούις Χάμιλτον. Ο ανταγωνισμός τους σε αυτόν τον αγώνα έχει καταγραφεί υπέροχα στην κάμερα, αφού οι δυο τους είναι πολύ καλοί φίλοι αλλά και ανταγωνιστικοί χαρακτήρες».