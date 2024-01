Θαυμαστής του Νεϊμάρ είναι ο γιος του Ιωάννη Παπαζήση και της Βανέσας Αδαμοπούλου, ο Ιάσονας, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που ανέβασε ο μπαμπάς του στο instagram.

Όποτε το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, ο Ιωάννης Παπαζήσης περνά τον ελεύθερο χρόνο του με τον γιο του.

Το απόγευμα της Παρασκευής (05.01.2024), μπαμπάς και γιος πήγαν για ποδόσφαιρο και ο 8χρονος Ιάσονας φόρεσε μια φανέλα του Νεϊμάρ.

Και πόζαρε για τον μπαμπά του, δείχνοντας το όνομα στη φανέλα.

Ο γιός του Ιωάννη Παπαζήση και της Βανέσας Αδαμοπούλου φαίνεται ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο, αφού πριν από μερικές μέρες ο μπαμπάς του είχε ανεβάζει φωτογραφία του, με τη φανέλα του Αντουάν Γκριεσμάν.

Και ήταν η φωτογραφία με την οποία ο Ιωάννης Παπαζήσης θέλησε να ευχηθεί σε όλους, καλή χρονιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioannis Papazisis (@papazisisioannis)

«Καλή χρονιά σε όλους σας.να είσαστε μαζί με αυτούς που σας αγαπάνε … always just me and you», έγραψε ο ηθοποιός.