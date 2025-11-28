Lifestyle

Ο ηθοποιός του Netflix, Tony Germano, βρήκε τραγικό θάνατο, πέφτοντας από τη στέγη του σπιτιού του

Είχε πάρει μέρος στις ταινίες «Phantom Summer» και «Necropolis Symphony» και είχε κάνει και πολλές μεταγλωττίσεις
Ένας Βραζιλιάνος ηθοποιός, ο Tony Germano, που έχει συνεργαστεί με το Netflix και είχε μία σημαντική καριέρα στην υποκριτική τέχνη, «έχασε» ξαφνικά τη ζωή του στα 55 του χρόνια. 

Ο ηθοποιός που είχε παίξει τόσο σε σειρές και ταινίες κι είχε κάνει πολλές μεταγλωττίσεις, πριν από έναν περίπου μήνα μετακόμισε στο πατρικό του στο Σάο Πάολο κι άρχισε να κάνει κάποιες εργασίες ανακαίνισης. Ωστόσο το πρωί της Τετάρτης (26.11.2025) ο σταρ του Netflix ανέβηκε στη στέγη για να δει την πρόοδό τους, έχασε την ισορροπία του και έπεσε.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα.

Ο Tony Germano, ξεκίνησε την καριέρα του πριν από 30 χρόνια και ήταν πασίγνωστος στη χώρα τους για τις δουλειές που είχε κάνει στο θέατρο. Συγκεκριμένα είχε εμφανιστεί στα έργα «Το Φάντασμα της Όπερας», «Μις Σαϊγκόν», «Τζέκιλ & Χάιντ», «Ο Βιολιστής στη Στέγη» και σε άλλες παραγωγές.

Έκανε έγινε γνωστός και μέσω της μεταγλώττισης, δανείζοντας τη φωνή του στις σειρές: «Nicky, Ricky, Dicky & Dawn» του Nickelodeon, «Go, Dog, Go!» του Netflix, καθώς και στην live-action «Πεντάμορφη και το Τέρας» της Disney και σε άλλες παιδικές σειρές του Netflix.

Παράλληλα, έδωσε τη φωνή του σε χαρακτήρες σε επιτυχημένα κινούμενα σχέδια, όπως τα: «Έλενα, η Πριγκίπισσα του Άβαλορ», «The Muppets», και «Sheriff Callie’s Wild West» και στη μεγάλη οθόνη, εμφανίστηκε σε ταινίες, όπως «Phantom Summer» και «Necropolis Symphony».

Επίσης, πρόσφατα ηθοποιός εμφανίστηκε στο «Labyrinth of the Lost Boys», το οποίο προβλήθηκε στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάο Πάολο τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο άτυχος καλλιτέχνης κηδεύτηκε στο Vargem Grande Paulista την Πέμπτη.

