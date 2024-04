Ο Κάνιε Γουέστ θέλει να κάνει τρίο με τη γυναίκα του και τη Μισέλ Ομπάμα

Τρίο με τη Μισέλ Ομπάμα και τη γυναίκα του Μπιάνκα Σενσόρι θέλει να κάνει ο Κάνιε Γουέστ.

Την αποκάλυψη ότι θα ήθελε να κάνει σεξ με την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, έκανε ο ράπερ Κάνιε Γουέστ σε νέα συνέντευξή του.

Ο 46χρονος ράπερ ρωτήθηκε στο podcast «The Download» με ποια θα ήθελε να κάνει τρίο μαζί με τη σύζυγό του, Μπιάνκα Σενσόρι.

«Τη Μισέλ Ομπάμα», απάντησε ο Γουέστ αφού το σκέφτηκε για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, ο ίδιος και ο παρουσιαστής Τζάστιν Λαμπόι ξέσπασαν σε γέλια και ο Γουέστ πρόσθεσε: «Πρέπει να γα***ω τη γυναίκα του Προέδρου».

Ο ράπερ δεν εξήγησε το σκεπτικό της επιλογής του και ο παρουσιαστής σχολίασε: «Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική απάντηση, αλλά αυτή είναι η απάντηση για σήμερα».

Φαίνεται ότι έχει καταπιαστεί με την ιδέα και «φαίνεται αποφασισμένος να το κάνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γουέστ, σύμφωνα με το TMZ.

Kanye West says he would have a threesome with Michelle Obama. pic.twitter.com/b3xn4NDS9H