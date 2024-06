Ο Κέβιν Σπέισι παραδέχτηκε πως «άπλωνε πολύ τα χέρια» του – Ξέσπασε σε κλάματα σε συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν

«Άπλωνα πολύ τα χέρια μου». Με αυτή τη φράση ο Κέβιν Σπέισι θέλησε να απολογηθεί για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, οι οποίες τερμάτισαν την καριέρα του το 2017, ενώ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Πιρς Μόργκαν.

Ο Κέβιν Σπέισι μιλώντας στο παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν ξέσπασε σε κλάματα και στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι «έπαιζε με τα όρια». Πέρυσι, ο ηθοποιός κρίθηκε αθώος για όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον τεσσάρων ανδρών μεταξύ 2001 και 2013 μετά από δίκη στο Λονδίνο, και το 2022 ένα αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε ακόμη μια αγωγή για σεξουαλική επίθεση.

Αυτή τη στιγμή, ο Σπέισι εμπλέκεται σε ακόμη μια δίκη με τη κατηγορία ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν άνδρα το 2008.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα προσπαθώντας να πληρώσει «πολλά εκατομμύρια» σε δικηγόρους. Ξέσπασε, δε, σε κλάματα μιλώντας για την τωρινή οικονομική του κατάσταση.

Ο Σπέισι είπε ότι το σπίτι του στη Βαλτιμόρη, όπου ζει από το 2016, κατασχέθηκε και πωλήθηκε σε δημοπρασία επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τους τεράστιους νομικούς λογαριασμούς.

«Πρέπει να βάλω όλα μου τα πράγματα σε αποθήκη», πρόσθεσε για να αποκαλύψει ότι «δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το πού θα ζήσω τώρα».

Kevin Spacey breaks down as he tells Piers Morgan he's lost his home and now owes 'many millions' in legal bills.

Σημείωσε πως δεν έχει αποφασίσει αν θα κηρύξει πτώχευση: «Υπήρξαν μερικές φορές που σκέφτηκα ότι θα καταθέσω αίτηση, αλλά καταφέραμε να το αποφύγουμε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα» και απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση πόσα χρήματα έχει πια στους λογαριασμούς του.

Μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε ότι τα προηγούμενα χρόνια «άπλωνε πολύ τα χέρια του (too handsy)», λέγοντας πως άγγιζε κάποιον σεξουαλικά χωρίς να γνωρίζει ότι «ο άλλος δεν ήθελε».

Ωστόσο, σε ερώτηση αν η συμπεριφορά του ήταν εγκληματική ο ίδιος απάντησε ότι «ήταν ευγενικός με τους ανθρώπους»: «Θες να δεις αν είσαι ευγενικός, θες να δεις αν θα ανταποκριθούν θετικά».

"I do want to live… but there were times when I wasn't sure if I would make it."



Kevin Spacey's full interview with Piers Morgan is now live



