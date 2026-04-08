Ο Κώστας Αποστολάκης: Ένιωσα την ενέργεια του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα έρχεται στον άνθρωπο με τη συντριβή

Ο Κώστας Αποστολάκης μίλησε για άλλη μία φορά για τη βαθιά του πίστη στον Θεό και τόνισε ότι ο σκοπός της ζωής του είναι να βοηθάει άλλους ανθρώπους, όπως έκανε και η μητέρα Τερέζα.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) και τα είπε όλα στη Φαίη Σκορδά. Μεταξύ άλλων, ο Κώστας Αποστολάκης δήλωσε ότι η ζωή του άλλαξε όταν πριν από 6 χρόνια συνάντησε τον Χριστό.

«Έχουν περάσει τώρα 6 χρόνια. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου πριν. Και είναι ένα ωραίο ξεκίνημα κουβέντας να εξηγήσουμε τι σημαίνει καινή κτίση. Καινούργιο κτίσμα σημαίνει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος, με άλλα πιστεύω, άλλα ιδανικά. Ξέρεις τι γίνεται; Λένε οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Όντως δεν αλλάζουν. Έτσι είναι. Αλλά άμα θέλουν και ζητήσουν κάτι, αλλάζουν από μόνοι τους», είπε ο ηθοποιός για τη συνάντηση που δήλωσε πως είχε με τον Χριστό.

«Η διδασκαλία του Χριστού έχει να κάνει με την προσφορά, με το να δίνεις πράγματα, να προσφέρεις πράγματα, ότι έχεις. Μπορεί να μην έχεις τίποτα. Η μητέρα Τερέζα βοήθησε 70 εκατομμύρια ανθρώπους. Εγώ μπορώ να βοηθήσω έναν. Αυτός ο ένας άνθρωπος λοιπόν πιάνει τόπο. Και επειδή έχω ανάγκη αυτό το πράγμα, ένας να το δει και να κάνει το σταυρό του, είναι προς δόξαν Θεού, δεν είναι προς δική μου δόξα», δήλωσε ακόμα.

«Ένιωσα την ενέργειά Του, την καθαρή ενέργεια που τη νιώθεις μέσα σου και είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν δε σου συμβεί κάτι, δεν μπορείς να πεις η ποιότητα του είναι αυτή, η γεύση του είναι αυτή, δεν το ξέρεις. Όταν όμως το γευθείς, τότε θα πεις “α, αυτό είναι”», ανέφερε στη συνέχεια ο Κώστας Αποστολάκης για την συνάντησή του με τον Χριστό.

«Το Άγιο Πνεύμα έρχεται με έναν τρόπο στον άνθρωπο, με τη συντριβή. Δεν υπάρχει, δεν κοροϊδεύεται. Είναι το μόνο πράγμα που δεν κοροϊδεύεται σε αυτή τη Γη. Με τη συντριβή του εαυτού σου, να πεις εγώ δεν είμαι τίποτα. Εγώ εκείνη τη μοναδική και την πιο ισχυρή στιγμή που μου συνέβη αυτό, ήταν η πιο δυνατή στιγμή της ακυρώσεως του εαυτού μου, της συντριβής», πρόσθεσε.

Παράλληλα εξομολογήθηκε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει συγκεκριμένο χρόνο στο να γνωριστεί με το Θείο.

«Όταν πνίγεται η ψυχή σου, όταν κουραστεί η ψυχή, όταν γονατίσει η ψυχή, συνήθως έτσι γίνεται. Ο καθένας έχει συγκεκριμένο χρόνο στο να γνωριστεί με το Θείο, αρκεί να μην το περάσει έτσι και δεν το προσέξει. Ακυρώνω τον εαυτό μου, αλλά όχι την πορεία. Είναι σαν την αμαρτία. Δηλαδή εγώ δεν κρίνω τον αμαρτωλό σαν άνθρωπο, κρίνω την αμαρτία, την οποία αν δεν την είχε θα ήταν καλύτερος.

Έτσι λοιπόν δεν κρίνω την πορεία μου. Κρίνω τον εαυτό μου μέσα σε αυτή την πορεία. Εγωιστής, φίλαυτος, υπερήφανος, φιλήδονος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αποστολάκης.