Ο Κώστας Δόξας για τη δικαστική διαμάχη με την Μαρία Δεληθανάση: Τα παιδιά να μένουν μακριά από κακίες

Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση βρίσκονται αντιμέτωποι στα δικαστήρια, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στους πάγιους ισχυρισμούς τους. Ο τραγουδιστής κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη και μια οργανωμένη συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του. Η πρώην σύζυγός του, υποστηρίζει ότι δέχεται απειλές και τονίζει πως δίνει μια μάχη για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

Ο Κώστας Δόξας υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε την Μαρία Δεληθανάση στο μάτι, όπως έδειχναν οι φωτογραφίες που είχε ανεβάσει η ίδια στα social media. Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά του τραγουδιστή έχει ήδη ζητήσει από την ίδια να υπάρξει εξωδικαστική συμφωνία, ώστε να πέσει η αυλαία σε μια υπόθεση, που παραμένει εδώ και χρόνια στο προσκήνιο.

Το βράδυ του Σαββάτου (14-02-2026), ο Κώστας Δόξας πήρε μέρος στο «J2US» που έκανε πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Μετά το τέλος, παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και έστειλε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Όπως είπε, τα παιδιά πρέπει πάντα να μένουν μακριά από μικροπρέπειες και πράγματα που τα βλάπτουν.

Ο τραγουδιστής και η Μαρία Δεληθανάση απέκτησαν το 2017 μια κόρη. Τρία χρόνια μετά, πήραν την απόφαση να χωρίσουν. Οι σχέσεις τους παραμένουν τεταμένες, με συνεχείς αντιπαραθέσεις και καταγγελίες που κεντρίζουν τα βλέμματα. Ο καλλιτέχνης δηλώνει πως επιθυμεί να πέσουν οι τόνοι για το καλό της κόρης του.

«Θα πω ότι είναι σαν μια κακή εκπαίδευση στη ζωή (το δικαστήριο). Το πιο σημαντικό στην πορεία αυτή είναι τα παιδιά μας να είναι καλά και να τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι καλύτερο έχουμε. Μακριά από μικροπρέπειες, κακίες και πράγματα που τα βλάπτουν» ανέφερε ο Κώστας Δόξας στην κάμερα του Mega.

Τον Ιούλιο του 2024, δικαστική απόφαση υποχρέωσε την πρώην γυναίκα του Κώστα Δόξα να του καταβάλλει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση 8.500€ αλλά και να κατεβάσει όλες τις αναρτήσεις από τα μέσα και τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τον διάσημο τραγουδιστή, η σχέση του με την πρώην γυναίκα του «είχε έναν διαρκή πόλεμο και εγώ μπροστά στο παιδί μου δεν ήθελα να μπαίνω σε αυτά τα πράγματα γιατί όταν σε βλέπει το παιδί σου πρέπει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος».