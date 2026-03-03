Ο Κουέντιν Ταραντίνο διαψεύδει ότι σκοτώθηκε στο Ισραήλ – «Είμαι ζωντανός»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο βρέθηκε πρωταγωνιστής σε fake news με το αν ζει. Αφορμή στάθηκε το ότι μένει στο Ισραήλ και μαζί με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εκεί τις τελευταίες ημέρες, οι φήμες για το αν είναι ζωντανός φούντωσαν.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο είναι παντρεμένος με την Ισραηλινή ηθοποιό, μουσικό και μοντέλο Ντανιέλα Πικ. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και μοιράζουν τον χρόνο ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, πρόσωπο κοντά στον σκηνοθέτη δήλωσε πως “είναι ο Κουέντιν είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του, και η οικογένειά του επίσης”.

Ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι του αρέσει να ζει στο Ισραήλ, παρά τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Deadline ήταν το πρώτο μέσο που ανέδειξε την ψευδή ανάρτηση περί θανάτου του. Παράλληλα, στην πλατφόρμα X κυκλοφόρησαν και εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν τον Ταραντίνο σε καταφύγιο στο Ισραήλ, οι οποίες επίσης αποδείχτηκαν ψευδείς.