Ο Κρις Μάρτιν άθελά του αποκάλυψε τον εξωσυζυγικό δεσμό γνωστού CEO με υπάλληλό του – Viral το βίντεο

Μια του κλέφτη, δυο του Κρις Μάρτιν και ο παράνομος δεσμός βγαίνει στο φως!

Εδώ και λίγες ώρες, κυκλοφορεί στα social media – έχει ήδη γίνει viral- ένα βίντεο από συναυλία των Coldplay κατά την οποία ο τραγουδιστής Κρις Μάρτιν αιφνιδιάζει ένα ζευγάρι με τα φώτα και τις κάμερες να στρέφονται επάνω του αλλά εκείνο μάλλον τρελάθηκε.

Ο lead singer του γκρουπ αστειεύτηκε λέγοντας ότι «είτε έχουν παράνομο δεσμό», είτε είναι απλώς πολύ ντροπαλοί.

Καθώς ο frontman έστρεφε την «κάμερα των φιλιών» προς το πλήθος στο Gillette Stadium της Βοστώνης χθες Τετάρτη (16.07.2025), το ζευγάρι φαινόταν τρομοκρατημένο που το έβλεπαν χιλιάδες άνθρωποι στη γιγαντοοθόνη.

Ο άνδρας τελικά αποδείχθηκε αργότερα πως ήταν ο CEO της Astronomer, Andy Byron, ο οποίος βρισκόταν στο live με μια συνεργάτιδά του και ερωμένη του – το παράνομο ζεύγος εντοπίστηκε να προσπαθεί απεγνωσμένα να κρύψει το πρόσωπό του, ενώ αγκαλιάζονταν στο συναυλιακό χώρο.

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3