Ο Κρίστοφερ Λι «επιστρέφει» ως Σάρουμαν στη νέα animated ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο θρυλικός Κρίστοφερ Λι, που πέθανε το 2015 σε ηλικία 90 ετών, πρόκειται να χαρίσει την φωνή του στο εμβληματικό χαρακτήρα του μάγου Σάρουμαν, στη νέα ταινία του Πίτερ Τζάκσον «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Ροχίριμ».

Οι απόηχοι μιας γνώριμης φωνής θα αντηχούν στην ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Ροχίριμ». Μια φωνή που κάποτε βροντούσε στα βουνά του Caradhras στο The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Ο Κρίστοφερ Λι, ο θρυλικός ηθοποιός που ενσάρκωσε τον απειλητικό Σάρουμαν τον Λευκό, επιστρέφει για να εκφράσει τη φωνή του μάγου στο έπος κινουμένων σχεδίων.

Αν και ο Lee πέθανε το 2015, οι αρχειακές ηχογραφήσεις θα του επιτρέψουν να επαναλάβει μετά θάνατον τον εμβληματικό του ρόλο. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο TheOneRing.net στο New York Comic Con, η συγγραφέας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και συνεργάτης του Peter Jackson, Philippa Boyens, μοιράστηκε τις ιδέες για αυτήν την απόφαση.

Ανέφερε μια επιστολή από τον Lee και τις συζητήσεις με την αείμνηστη σύζυγό του, Gitte Lee, ως καθοριστικής σημασίας για αυτή την επιλογή. Η Boyens εξέφρασε ότι η χρήση όμοιου ήχου, αλλά τελικά απορρίφθηκε υπέρ των αυθεντικών ηχογραφήσεων από τον ίδιο τον Lee.

Η Boyens ανέφερε ότι η ταινία θα χρησιμοποιούσε αχρησιμοποίητες λήψεις από το έργο του Lee στο The Hobbit: The Battle of the Five Armies, ιδιαίτερα μια φράση που ειπώθηκε στην Galadriel κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τον Νεκρομάντη στο Dol Guldur («Χρειάζεσαι βοήθεια, Κυρία μου;»). Αυτή η δημιουργική επιλογή διασφαλίζει ότι η απεικόνιση του Lee παραμένει γνήσια, αποφεύγοντας την ανάγκη για μίμηση.

«Το βασίσαμε σε μια φράση από το Χόμπιτ… και σκεφτήκαμε, εντάξει, αυτή είναι μια ατάκα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να βρούμε μια νέα ανάγνωση σε αυτό και να το αλλάξουμε λίγο; Και οι λαμπροί συνεργάτες μας το έκαναν αυτό. Αλλά είναι ένα αυθεντικό κομμάτι της ερμηνείας του Christoper Lee που βασίζεται σε αυτή τη φράση».

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο Πόλεμος των Ροχιρίμ, που διαδραματίζεται αιώνες πριν από τα γεγονότα τόσο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όσο και του Χόμπιτ, θα απεικονίσει έναν νεότερο Σάρουμαν, στη συνέχεια έναν σοφό και καλοπροαίρετο μάγο. Η ιστορία υπόσχεται να εξερευνήσει τον περίπλοκο χαρακτήρα του πριν την τελική διαφθορά και τη συμμαχία του με τον Σάουρον.

Η ταινία δεν είναι απλώς μια συνέχεια των αγαπημένων ιστοριών, αλλά και ένα τεχνικό θαύμα, που συνδυάζει την παραδοσιακή αφήγηση με την αρχειακή τεχνολογία αιχμής. Αυτή η προσέγγιση σέβεται την κληρονομιά των ηθοποιών που σχετίζονται με τις πρωτότυπες ταινίες, ενώ παράλληλα εισάγει τους χαρακτήρες τους σε μια νέα γενιά.

Καθώς τα στούντιο εξερευνούν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες για τη διατήρηση της συνέχειας των χαρακτήρων στις ταινίες, ο Πόλεμος των Ροχιρίμ αποτελεί παράδειγμα εξισορροπώντας την καινοτομία με την αυθεντικότητα. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 13 Δεκεμβρίου και υπόσχεται να φέρει την πλούσια ιστορία του Rohan και των ηρωικών αναβατών του στο προσκήνιο σε μια ιστορία επικών διαστάσεων.

Ο Sir Christopher Lee ήταν μεγάλος λάτρης των βιβλίων του Άρχοντα των δαχτυλιδιών αλλά και όλου του φανταστικού κόσμου γύρω από αυτόν. Κατά την παραγωγή της τριλογίας το 1999, ήθελε να ενσαρκώσει τον Γκρίζο μάγο, Γκάνταλφ, ένα ρόλο που του «έκλεψε» ο Ian Mckellen. Τελικά, άφησε ιστορία με την ερμηνεία του ως Σάρουμαν.

Ο Κρίστοφερ Λι ήταν ο μόνος από όλο το καστ του Lord of The Rings που είχε προλάβει να γνωρίσει τον εγκέφαλο πίσω από τα θρυλικά βιβλία και την απίστευτη ιστορία του Ενός Δαχτυλιδιού, τον συγγραφέα, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.