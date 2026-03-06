Ο Λάκης Τζορντανέλλι για τις εφιαλτικές ώρες που έζησε στην Κωνσταντινούπολη: «Δεν με υπερασπίστηκε κανένας»

Για τις σκληρές εικόνες που αντίκρυσε στην Κωνσταντινούπολη πριν πολλά χρόνια, όταν ο ίδιος ήταν στην ηλικία των 7 ετών, μίλησε από καρδιάς ο Λάκης Τζορντανέλλι.

Ο γνωστός τραγουδιστής όταν βρέθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, το απόγευμα της Παρασκευής (06.03.2026) και μίλησε για όλα. Μάλιστα, ο Λάκης Τζορντανέλλι μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

«Ήταν μια τρομακτική νύχτα εκείνη, γιατί βγήκα την άλλη μέρα το πρωί για να πάω στο σχολείο. Ήμουν 7 χρονών. Αυτό που έγινε δεν ήταν προβοκάτσια, αυτό ήταν ο ξεφτιλισμός για τους Έλληνες. Κατέβηκα κάτω προς την εκκλησία, που είχαμε, βγήκα μαζί με στρατιωτικούς με τα αυτόματα που στέκονταν για να μην γίνει πλιάτσικο, που έκαναν διάφοροι», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

«Βέβαια, έκαναν πολύ πλιάτσικο τότε. Έσπασαν τα ελληνικά μαγαζιά όλα και θυμάμαι απέναντι είχαμε το μπακάλικο τότε, παρακάτω ένα άλλο μαγαζί που είχε διάφορα υφάσματα που τα έπαιρναν πίσω από τα αυτοκίνητα, τα έβαζαν, τα τραβούσαν και γέμισε ο κόσμος κάτω… Εγώ, θυμάμαι, προσπαθούσα να βρω δρόμο για να πατήσω», είπε στη συνέχεια.

«Δεν με υπερασπίστηκε κανένας τότε, όχι, ούτε η Ελλάδα. Δεν υπερασπίστηκαν καθόλου. Ήταν η καταστροφή, η καταστροφή. Δεν ξέρω τι έκαναν οι πολιτικοί, τώρα, δεν μας ενδιέφερε και εμάς. Ήταν η αρχή του τέλους και οι περισσότεροι Έλληνες έφυγαν μετά. Από τότε πήγα ξανά στην Κωνσταντινούπολη για να δω το σπίτι μου, δεν το θυμόμουν», πρόσθεσε, ακόμα, ο Λάκης Τζορντανέλλι στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.