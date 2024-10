Ο Λίαμ Πέιν γύρισε μία εκπομπή στο Netflix λίγο πριν πεθάνει – Ερωτηματικό η κυκλοφορία του

Το πρώην μέλος των One Direction συμμετείχε ως κριτής και μέντορας σε μία εκπομπή του Netflix με τίτλο «Building the Band». Ο Λίαμ Πέιν τελείωσε τα γυρίσματα του σόου μήνες πριν από τον τραγικό θάνατό του σε ηλικία 31 ετών.

Το σόου πήρε το πράσινο φως από το Netflix τον περασμένο Μάιο και η βρετανική Remarkable Entertainment πήρε τα δικαιώματά του. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις 2 μήνες πριν βρει τραγικό τέλος ο Λίαμ Πέιν, πέφτοντας από το μπαλκόνι του δωματίου του σε ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Η τύχη της εκπομπής είναι πλέον ασαφής μετά τον θάνατο του Πέιν στις 16 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με με την περιγραφή του Building the Band, πρόκειται για μια σειρά χωρίς σενάριο στην οποία το επόμενο μεγάλο ποπ συγκρότημα δημιουργείται «στα τυφλά».

Η σειρά, σύμφωνα με το Deadline, συγκέντρωσε 50 τραγουδιστές που προσπαθούν να δημιουργήσουν το δικό τους συγκρότημα χωρίς να έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον. Οι τραγουδιστές «έπρεπε να συνδεθούν μέσω της μουσικής συμβατότητας και της χημείας πριν τελικά συναντηθούν».

Liam Payne’s last big project revealed: One Direction star wrapped filming for new Netflix show just weeks before his death – as fans beg streaming service not to scrap it https://t.co/OVgQOUo5OG pic.twitter.com/7taWr25puW