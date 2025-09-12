O Λίαμ Χέμσγουορθ αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του Γκαμπριέλα Μπρουκς

Μετά από σχεδόν έξι χρόνια σχέσης, ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η σύντροφός του, Γκαμπριέλα Μπρουκς, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αρραβωνιάστηκε και το μοντέλο ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα μέσω μίας σειράς από φωτογραφίες στο Instagram. Μάλιστα, σε μία από αυτές φαίνεται το εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι που χάρισε Λίαμ Χέμσγουορθ στην αγαπημένη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκάλυψη έγινε από τη Γκαμπριέλα Μπρουκς την Παρασκευή (12.09.2025) και οι διαδικτυακοί τους φίλοι και θαυμαστές έσπευσαν να τους ευχηθούν τα καλύτερα.

View this post on Instagram A post shared by Gabriella Brooks (@gabriella_brooks)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό ο 35χρονος ηθοποιός και η 29χρονη σύντροφός του εμφανίστηκαν στα 42α γενέθλια του αδερφού του Λίαμ, του Κρις Χέμσγουορθ και εκείνη φορούσε ήδη ένα δαχτυλίδι στο χέρι της, γεγονός που είχε πυροδοτήσει τις φήμες περί αρραβώνα, οι οποίες τελικά επιβεβαιώθηκαν και επισήμως από το ερωτευμένο ζευγάρι.

Μια πηγή κοντά στον ηθοποιό, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Μάιλι Σάιρους μέχρι το διαζύγιό τους το 2019, δήλωσε στο E! News: «Η σχέση του με την Γκαμπριέλα είναι πολύ διαφορετική από αυτή της Μάιλι. Τους αρέσουν τα ίδια πράγματα και έχουν τον ίδιο τρόπο ζωής. Δεν είναι σαν ένα τρενάκι του λούνα παρκ, με σκαμπανεβάσματα. Η Γκαμπριέλα είναι πολύ χαλαρή και μάλιστα ψύχραιμη».

Σημειώνεται ότι οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 2019 και πραγματοποίησαν την πρώτη του δημόσια εμφάνιση δύο χρόνια αργότερα.