Ο λόγος που η Άριελ Κωνσταντινίδη έγινε μόνη της μητέρα – «Θέλω έναν άντρα για μένα και όχι να μας ενώνει ένα παιδί»

Στην απόφαση να φέρει στον κόσμο ένα παιδί σε ηλικία 53 ετών με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος εστίασε η Άριελ Κωνσταντινίδη όταν συνομίλησε με την Τατιάνα Στεφανίδου, το απόγευμα της Παρασκευής, στο πλατό της εκπομπής “Power Talk” του ΣΚΑΪ.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε ότι δεν ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί μαζί με τον σύντροφό του, διότι ήθελε να την ενώνει μαζί του μόνο η αγάπη του για εκείνη. Μάλιστα, η Άριελ Κωνσταντινίδη υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να νιώθει δεσμευμένη με έναν άντρα μέσω ενός μωρού.

«Η χαρά των παιδιών μου ήταν πολύ συγκινητική. Από πάντα τους έλεγα ότι η οικογένεια μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάντοτε τα είχα όλα ανοιχτά. Όταν ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ο στόχος μου ήταν ότι πρέπει να νιώσω ικανή, να έχω αυτάρκεια, να γίνω μια καλή μαμά. Το ήθελα πολύ και ήταν μονόδρομος. Επιλέγω τον εαυτό μου και να γίνω μια καλή μαμά. Είχα και δυο αποβολές στη ζωή μου. Μετά την πρώτη μου αποβολή – με τον μπαμπά των παιδιών μου – και τη γέννηση των διδύμων, αισθάνθηκα ότι πρέπει να αποκτήσω και τρίτο παιδί. Μου στοίχισε πάρα πολύ, θυμάμαι ακόμη και τη μέρα της σύλληψης, το ένιωθα. Είναι στο παρελθόν αλλά έχει να κάνει με τη μητρότητα. Γέννησα τα δίδυμα και είπα αυτό θέλω να το ξανακάνω. Ένιωσα τον Θεό, μια πληρότητα, ότι αυτό είναι» ανέφερε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Ήθελα να καταλάβω αν μιλάει ο εγωισμός του συντρόφου μου για το ότι θέλει να κάνουμε ένα παιδί μαζί. Έτσι λειτουργούμε όλοι, κακά τα ψέματα. Λειτουργούμε ερωτευμένοι “να κάνουμε και ένα παιδί μαζί”, “να κάνουμε μια εταιρεία μαζί”, “να κάνουμε κάτι για να μας ενώνει για πάντα”. Σε μένα λοιπόν ήρθε το κεφάλι μου και η καρδιά μου ότι… όχι, θέλω έναν άντρα για μένα και όχι να μας ενώνει ένα παιδί» δήλωσε ακόμα.

«Κατάλαβα ότι αυτό είχε να κάνει με το πως θα σε δεσμεύσω, με το πως θα σε ‘χω για πάντα. Όπως και εγώ μπορεί να ‘χα το σκεπτικό, “να πάρουμε έναν σκύλο μαζί” για να έχουμε κάτι να μας ενώνει», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Άριελ Κωνσταντινή στην καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Θέλω να πω πως εγώ την αγάπη την ξεχωρίζω από το “είσαι αίμα μου”. Στο συντροφικό θέλω τον άντρα για μένα, όχι να έχουμε ένα παιδί. Θέλω να τον δένει μαζί μου η αγάπη και όχι να είναι μαζί μου για το παιδί, για την εταιρεία, για το ότι έχουμε κοινά συμφέροντα ή για οτιδήποτε. Για μένα.

Και για τα παιδιά αλλά να είναι ο πατέρας που πραγματικά τα νοιάζεται, όχι να ‘ναι ένας μοχλός για να εκβιάζεις ή για τον εγωισμό σου για να είμαστε μαζί», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Στο τέλος της συνέντευξή της η Άριελ Κωνσταντινίδη κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού που βρισκόταν live στο στούντιο της Τατιάνας Στεφανίδου.