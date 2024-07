Ο Ματ Ντέιμον έπεσε θύμα φάρσας για βόμβα στη Μύκονο

Τις καλοκαιρινές διακοπές του στη Μύκονο απολαμβάνει την τελευταία εβδομάδα ο Ματ Ντέιμον μαζί με την σύζυγό του Λουτσιάνα Μπαρόσο, αν και ο ηθοποιός έπεσε θύμα φάρσας πριν από λίγες μέρες.

Ο 53χρονος Ματ Ντέιμον το βράδυ του Σάββατου (13.07.2024) βρισκόταν σε ένα νυχτερινό μαγαζί στη Μύκονο, όταν ξαφνικά στάλθηκε ανώνυμο μήνυμα για τοποθέτηση βόμβας σε 4 διαφορετικά beach bar του νησιού.

Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων ανέλαβαν αμέσως δράση, χαμήλωσαν την μουσική και απομάκρυναν τους θαμώνες από τις επιχειρήσεις, αν και όπως αποδείχθηκε, το μήνυμα ήταν απλά μία καλοστημένη φάρσα.

Ο Ματ Ντέιμον μαζί με τους υπόλοιπους 4.000 τουρίστες (Έλληνες και ξένοι) που βρισκόντουσαν στα 4 beach bar που έγιναν στόχος των φαρσέρ, οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Θαυμαστές του ηθοποιού που τον είδαν την στιγμή της εκκένωσης, ανέφεραν πως ακολούθησε με ψυχραιμία τις οδηγίες των αστυνομικών, ήταν προσιτός και ήρεμος.

Matt Damon is evacuated from Mykonos bar while holidaying with his family as four venues across the Greek island are targeted by bomb hoaxers https://t.co/xWMr326oAj pic.twitter.com/bPWFkKWDPU