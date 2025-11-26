Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο Gazarte: «Χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση»

Μία δυσάρεστη είδηση μοιράστηκε με τους θαυμαστές του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025), αποκαλύπτοντας ότι για λόγους υγείας είναι αναγκασμένος να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Gazarte.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι χρειάζεται να αναβάλει όλο το πρόγραμμά του, λόγω μίας επέμβασης οφθαλμολογικής φύσεως, στην οποία πρέπει να υποβληθεί. Ωστόσο, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης υποσχέθηκε στους followers του ότι θα επιστρέψει δυναμικά μόλις αναρρώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν… μου κλείνει το μάτι!

Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως. Καθώς με βάση τις οδηγίες των γιατρών το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απέχω από τη σκηνή, οι επικείμενες προγραμματισμένες συναντήσεις μας στο Gazarte που με τόση λαχτάρα περίμενα – δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν.

Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το “πράσινο φως”, θα επιστρέψω στη σκηνή… δριμύτερος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Michalis Hatzigiannis (@mhatzigiannis)

P.S. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών από το καινούργιο έτος», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.