Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ξεσήκωσε τον Λυκαβηττό με τη συμμετοχή χιλιάδων θεατών

Η βραδιά ξεκίνησε με ενθουσιασμό, με το κοινό να τραγουδά από τις πρώτες νότες κάθε στίχο από τις αγαπημένες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη, κάτω από τον αττικό ουρανό.

Το θέατρο σείστηκε από φωνές και χειροκροτήματα, μετατρέποντας τη συναυλία, που έγινε στις 12/9/25, σε μια μεγάλη γιορτή. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δημιούργησε ένα κλίμα οικειότητας, συγκίνησης αλλά και κεφιού.

Ακούστηκαν όλες οι επιτυχίες του καλλιτέχνη που έχουν αγαπηθεί από το κοινό: Από τις μπαλάντες μέχρι τα ρυθμικά τραγούδια που σήκωσαν τον κόσμο όρθιο και η συναυλία εξελίχθηκε σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, νοσταλγία και ενέργεια.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος από την ανταπόκριση του κοινού, ευχαρίστησε θερμά τους χιλιάδες ανθρώπους που τον τίμησαν με την αγάπη και την παρουσία τους, γεμίζοντας ασφυκτικά το Θέατρο Λυκαβηττού.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ανθρώπους που μεγαλώσαμε παρέα, αλλά και πολύ νέα παιδιά που είναι σήμερα εδώ και συμμετέχουν με την ψυχή τους σε αυτό ξεχωριστό πάρτι. Θα συνεχίσουμε αυτό το μουσικό ταξίδι. Όλοι μαζί. Είμαι ευγνώμων για τη σημερινή βραδιά και πάνω απ’ όλα για την αγάπη του κόσμου. Είναι πηγή δημιουργικής δύναμης!», είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συγκινημένος από την αγάπη και τον ενθουσιασμό του κόσμου.

Μαζί του, ο ΖAF σε μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε τον χειμώνα από το Gazarte και συνεχίστηκε με την περιοδεία του καλοκαιριού και η ξεχωριστή μπάντα του. Η συναυλία στον Λυκαβηττό αποτέλεσε κορυφαίο σταθμό στη φετινή περιοδεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη και μια εμπειρία που όσοι την έζησαν θα θυμούνται για πολύ καιρό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Hatzigiannis (@mhatzigiannis)

Επόμενος μουσικός σταθμός του καλλιτέχνη θα είναι η Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, για μια μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών.