Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε τις αγαπημένες του ταινίες, τραγούδια και βιβλία για το 2023, μια συνήθεια που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, μοιράζοντας με αυτόν τον τρόπο τις προτιμήσεις του μέσω social media, πολλές από τις οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μεταξύ των ταινιών που επέλεξε ο Μπαράκ Ομπάμα για το 2023, βρίσκεται και αυτή του Έλληνα σκηνοθέτη, Αλεξάντερ Πέιν, με τίτλο The Holdovers (Τα παιδιά του χειμώνα). Ίσως κάποιοι να πίστευαν ότι θα επέλεγε το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, όμως η ταινία έκανε πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά.

Η ταινία The Holdovers του Αλεξάντερ Πέιν θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τέλη Ιανουαρίου και είναι η μοναδική αμιγώς κινηματογραφική ταινία στη λίστα του Μπαράκ Ομπάμα. Οι πρώτες τρεις αγαπημένες ταινίες του 44ου προέδρου των ΗΠΑ είναι οι Rustin, Leave the World Behind και American Symphony, όλες του Netflix.

Η λίστα με τις αγαπημένες ταινίες του Μπαράκ Ομπάμα ολοκληρώνεται με τις: A Thousand and One, Polite Society, Air, Past Lives, Monster, Anatomy of A Fall, American Fiction, Oppenheimer και Blackberry.

Πολλοί χρήστες του Instagram αστειεύτηκαν με το γεγονός ότι απουσιάζει η ταινία της Barbie από τη λίστα του Μπαράκ Ομπάμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barack Obama (@barackobama)

Το τρέιλερ της ταινίας The Holdovers:

Τα αγαπημένα τραγούδια και βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα για το 2023:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barack Obama (@barackobama)