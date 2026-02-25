«Ο Μπραντ Πιτ μου χαμογέλασε, κάναμε πρόβα τα λόγια μαζί» λένε συμμετέχοντες στη νέα ταινία που γυρίζεται στην Ύδρα

Επί ποδός είναι όλο το νησί, αφού στο λιμάνι της Ύδρας κατέφτασε το ιπτάμενο δελφίνι από το οποίο αποβιβάστηκε ο Μπραντ Πιτ με την κινηματογραφική του κόρη.

Ο Χολιγουντιανός σταρ κρατούσε το κορίτσι από το χέρι και κουβαλούσε μία καρό βαλίτσα. Περπατούν μαζί στα σοκάκια, όταν ο σκηνοθέτης φωνάζει «cut». Η πρώτη λήψη έγινε, και ο Μπραντ Πιτ αφού δέχτηκε κάποιες τελευταίες υποδείξεις, ξαναμπήκε στο δελφίνι για να ξαναγυρίσουν την σκηνή.

Ο χώρος είχε αποκλειστεί για τις ανάγκες της λήψης. Τα πάντα στο λιμάνι θύμιζαν δεκαετία του ‘80, ψαρόβαρκες, γαϊδουράκια, παλιές ταμπέλες και ένα κρεοπωλείο παλαιού τύπου, με τις τιμές μάλιστα να είναι γραμμένες σε δραχμές.

Για τις ανάγκες της ταινίας επιστρατεύτηκε και «δελφίνι» της δεκαετίας του ‘80 που οι νεαρότεροι κάτοικοι του νησιού δεν έχουν δει ποτέ.

Ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) γυρίσματα έγιναν και σε σπίτι του νησιού. Αύριο Πέμπτη θα γυριστούν κάποιες λήψεις και Α’ Νεκροταφείο, με τις κύριες σκηνές πάντως να γυρίζονται σήμερα από νωρίς το πρωί στο λιμάνι.

Έλληνες που συμμετέχουν στην ταινία, μίλησαν στο Live News και περιέγραψαν την εμπειρία τους στα γυρίσματα αλλά και την αλληλεπίδραση με τον 62χρονο πασίγνωστο ηθοποιό.

«Ο Μπραντ Πιτ μού χαμογέλασε και μου έκανε νόημα. Τον χαιρέτησα και ανταποκρίθηκε. Επειδή έχω λόγια στην ταινία, κάναμε λίγο πρόβα με προφορά τα λόγια. Έχει γυριστεί η σκηνή και θα παίξει κανονικά», λέει ένας συμμετέχοντας της ταινίας.

Η πλοκή θέλει τον «Σκάλι» να φτάνει στο νησί της Ύδρας με την ανήλικη κόρη του αναζητώντας την εξαφανισμένη σύζυγό του. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν στο νησί στις αρχές Μαρτίου και να συνεχιστούν στη Νέα Μάκρη στον Ναυτικό Όμιλο και σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής.