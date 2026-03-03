Lifestyle

Ο Μπραντ Πιτ σαλπάρει από την Ύδρα, απόβαση και αποχώρηση

H πολυτελής θαλαμηγός του χολιγουντιανού σταρ σήκωσε διακριτικά άγκυρα από το κεντρικό λιμάνι της Ύδρας
Brad Pitt
Brad Pitt / NDP Photo / Φωτογραφία Νίκος Ζότος

Ο Μπραντ Πιτ, φαίνεται πως ετοιμάζει βαλίτσες και… άγκυρες, αποχαιρετώντας την Ύδρα. Το τελευταίο διάστημα το κοσμοπολίτικο νησί έχει μετατραπεί σε άτυπο red carpet του Αργοσαρωνικού λόγω της παρουσίας του διεθνή σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος έκανε γυρίσματα της νέας του ταινίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Γιώργου Βάλλη, η πολυτελής θαλαμηγός του Μπραντ Πιτ σήκωσε διακριτικά άγκυρα από το κεντρικό λιμάνι της Ύδρας.

Και όχι τυχαία!

Για να αποφευχθούν τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας, το σκάφος μετακινήθηκε αθόρυβα προς την περιοχή Καμίνι.

Εκεί και έδεσε μακριά από τα κοσμικά «πηγαδάκια».

Η Ύδρα, που φέτος ζει στιγμές… Hollywood, κρατά την ανάσα της για την τελική αναχώρηση του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού.

 

Θα ρίξει άγκυρα ξανά στα γαλαζοπράσινα νερά της ή ήταν μία κινηματογραφική εμφάνιση με τίτλους τέλους;

Ύδρα, Μπραντ Πιτ

Το μόνο σίγουρο;

Στο νησί τίποτα δεν περνά απαρατήρητο – ειδικά όταν πρόκειται για τον Brad Pitt που ξέρει να φεύγει… με στυλ.

