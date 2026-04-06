Ο Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση: Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Ο Νικόλας Ραπτάκης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση και το ανακοίνωσε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο instagram.

Μετά από 10 χρόνια, ο Νικόλας Ραπτάκης δεν θα βρίσκεται στο πλευρό της Άννας Βίσσης, με την Ελληνίδα σταρ να σχολιάζει το βίντεο της ανακοίνωσης του τέλους της συνεργασίας τους.

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια…για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά…Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά» ανέφερε στο βίντεό του με δάκρυα στα μάτια ο Νικόλας Ραπτάκης.

Η Άννα Βίσση σχολίασε την ανάρτηση, γράφοντας: «Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά …πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».

Όπως γίνεται αντιληπτό, η σχέση τους παραμένει άριστη, παρά το τέλοςντης συνεργασίας τους.