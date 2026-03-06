O Νίνο δε θα εμφανιστεί απόψε στο κέντρο που τραγουδά για λόγους υγείας – Η ανακοίνωσή του στα social media

Μία αδιαθεσία είναι ο λόγος που ο Νίνο δε θα μπορέσει να εμφανιστεί απόψε, Παρασκευή (06.03.2026) στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Instagram. Ο Νίνο τόνισε ότι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει δεν είναι σοβαρό και θα επιστρέψει δυναμικά στην πίστα του Theama Athens το Σάββατο.

«Αγαπητοί μου φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δε θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι στη σκηνή του Theama Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη!

Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο θα είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε! Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε ο Νίνο.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα ο Νίνο είναι καλά στην προσωπική του ζωή, καθώς μετά από ένα διάλλειμα στον δεσμό του με τη Ζόζεφιν, το ζευγάρι φέρεται να είναι και πάλι μαζί και μάλιστα μοιράζονται την ίδια στέγη.