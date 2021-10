Με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ θα τιμηθεί ο γνωστός ηθοποιός, Ντάνιελ Κρεγκ, ενόψει της έναρξης προβολής στις ΗΠΑ της νέας ταινίας του franchise του Τζέιμς Μποντ «No Time To Die».

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, σύμφωνα με το Variety είναι ο τέταρτος ηθοποιός της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ που αποκτά αστέρι, μετά τους Ντέιβιντ Νίβεν, Ρότζερ Μουρ και Πιρς Μπρόσναν. Ο Μπάρι Νέλσον που υποδύθηκε επίσης τον Τζέιμς Μποντ σε τηλεοπτική ταινία έχει επίσης αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Daniel Craig will be getting a Hollywood Walk of Fame star on October 6th! #NoTimeToDie pic.twitter.com/Z6Y0qmq8mZ