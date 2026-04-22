Ο Ντάνιελ Κρεγκ στην Ελλάδα: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι» είπε σε ρεπόρτερ που τον πλησίασε στο αεροδρόμιο

Ο Ντάνιελ Κρεγκ βρέθηκε στην Ελλάδα και λίγο πριν την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έπεσε πάνω στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τον ρεπόρτερ Γρηγόρη Μπάκα, που τον περίμενε για μια δήλωση. Ο χολιγουντιανός αστέρας, προσπάθησε αρχικά να τον αποφύγει.

Με ύφος «James Bond», ο Ντάνιελ Κρεγκ ακούγεται να λέει στον ρεπόρτερ: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι». Επιτάχυνε και προσπάθησε να απομακρυνθεί. Ο δημοσιογράφος όμως κατάφερε να βρεθεί και πάλι μπροστά του. Ο ηθοποιός απάντησε πως η Ελλάδα είναι υπέροχη και την λατρεύει.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ βρέθηκε στην Αθήνα για τα γυρίσματα ταινίας και την Μεγάλη Παρασκευή παρακολούθησε διακριτικά την περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ρέιτσελ Βάις και την κόρη τους.

Η παρουσία του Κρεγκ στην Αθήνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα παραγωγών του Χόλιγουντ στην Ελλάδα, με μια σειρά από δημοσιεύματα να αναφέρουν πως και ο Κίλιαν Μέρφιθα βρεθεί στη χώρα μας για γυρίσματα κινηματογραφικής ταινίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία θα είναι περιπέτεια και θα έχει να κάνει με υπόθεση που διαδραματίζεται σε φυλακές. Για τον Ντάνιελ Κρεγκ δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στη χώρα μας για γυρίσματα, καθώς είχε έρθει και για το «Knives Out-Glass Onion», που μέρος του είχε γυριστεί στις Σπέτσες.