Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ψάρεψε σολομούς στη Νορβηγία και ξεσήκωσε αντιδράσεις

Έξαλλους έκανε τους Νορβηγούς ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς οι ντόπιοι ισχυρίζονται πως είχε ειδική μεταχείριση για το ψάρεμα του σολομού που συνήθως απαγορεύεται.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βιντεοσκοπήθηκε να ψαρεύει σολομούς σε ένα ποτάμι που κανονικά υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, ανέφεραν οι Times.

Η περιοχή Laerdal στη νοτιοδυτική Νορβηγία, όπου σύμφωνα με έναν ντόπιο εθεάθη ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, είναι επίσης γνωστή ως «η βασίλισσα των ποταμών για σολομούς», επειδή την επισκέπτονται συχνά ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας.

Στους Νορβηγούς, ωστόσο, έχουν επιβληθεί πρόσφατα περιορισμοί στην αλιεία σολομού, σε μια προσπάθεια να διασωθούν τα αποθέματα ψαριών.

Φέτος το καλοκαίρι, η περιβαλλοντική υπηρεσία της κυβέρνησης απαγόρευσε την αλιεία στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλους 33 ποταμούς, αφότου μια έρευνα αποκάλυψε ότι ο αριθμός των σολομών έχει μειωθεί στο μισό.

Το ταξίδι του Μπέκαμ προκάλεσε επικρίσεις κατά των τοπικών Αρχών και οδήγησε ακόμη και σε ισχυρισμούς πως μπορεί να χρησιμοποίησε ένα «παραθυράκι» το νόμου για να ψαρέψει.

