Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά θα αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους

Ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι ένας αποτελεί ένας από τους πιο ταλαντούχους και low profile καλλιτέχνες της γενιάς του. «Κληρονομώντας» την αγάπη του για την υποκριτική, του από τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη και τον πατέρα του Ντίνο Αυγουστίδη, ο ηθοποιός έχει χαράξει τη δική του πορεία, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά.

Πρόσφατο δημοσίευμα της Real News και της Κορύνας Μαντάγαρη αναφέρει ότι το αγαπημένο ζευγάρι σε λίγο καιρό αναμένεται να αποκτήσει το δεύτερο παιδί του. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Γεωργία Κρασσά βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και ο Ορφέας Αυγουστίδης ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το μωράκι τους.

Η γέννηση του δεύτερου παιδιού του γνωστού ηθοποιού και της συζύγου του αναμένεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

Σημειώνεται ότι ο Ορφέας Αυγουστίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021, αποκτώντας έναν γιο με την εκλεκτή της καρδιάς του, Γεωργία Κρασσά. τον μικρό Αχιλλέα.

«Στα 5 χρόνια πατρότητας προσπαθώ περισσότερο να είμαι καλύτερος άνθρωπος… Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσει όταν θα είναι στην εφηβεία. Εσύ θέλεις να οχυρώσεις τα παιδιά, να τους δώσεις τα εργαλεία να ανταπεξέλθει σε αυτά που θα αντιμετωπίσει στη δική του εποχή. Το παιδί πρέπει να του δώσεις τα εργαλεία. Ποια θα είναι τα σωστά, γιατί τι θα τον περιμένει; Δεν ξέρεις», είχε εξομολογηθεί ο Ορφέας Αυγουστίδης στο παρελθόν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».