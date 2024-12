Ο Όστιν Μπάτλερ είναι ο πρωταγωνιστής της διασκευής του θρυλικού American Psycho

Ο γνωστός ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ, «παίρνει τα σκήπτρα» από τον Κρίστιαν Μπέιλ, αφού πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα διασκευή της εμβληματικής ταινίας American Psycho.

Η επερχόμενη ταινία σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο δεν θα είναι ένα ριμέικ της αιματηρής ταινίας του 2000 με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος γνώρισε τεράστια επιτυχία έκτοτε. Πρόκειται για μια νέα προσαρμογή του αμφιλεγόμενου μυθιστορήματος του συγγραφέα και σεναριογράφου Μπρετ Ίστον Έλις του 1991 με τον Όστιν Μπάτλερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παρά τις φήμες ότι ο Τζέικομπ Έλορντι είχε κληθεί να παίξει τον Πάτρικ Μπέιτμαν, τελικά ο ηθοποιός δεν πέρασε ποτέ από κάστινγκ. Ο Έλορντι και ο Μπάτλερ έχουν κάτι κοινό, αφού και οι δύο ενσάρκωσαν τον βασιλιά της ποπ, Έλβις Πρίσλεϊ σε δύο πολύ διαφορετικές εκδοχές στις ταινίες των Σοφία Κόπολα «Priscilla» και Μπαζ Λούρμαν «Elvis», αντίστοιχα.

Στην αρχική ταινία του American Psycho, η οποία βγήκε το 2000 και διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980, ο Κρίστιαν Μπέιλ πρωταγωνιστεί ως Πάτρικ Μπέιτμαν, ένας γιάπι και κατά συρροή δολοφόνος της Wall Street.

Κάτω από τον σκηνοθετικό φακό του Guadagnino, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τα «Call Me by Your Name», «Callengers» και πιο πρόσφατα «Queer», η νέα εκδοχή του βιβλίου θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ερωτική έμφαση από την αρχική σάτιρα τρόμου.

Ο Luca Guadagnino μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «After the Hunt» με πρωταγωνιστές την Julia Roberts και τον Andrew Garfield. Οι δύο προηγούμενες ταινίες του «Queer» και «Challengers» είναι ανάμεσα στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες.

Ο Daniel Craig είναι υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία τους στο Queer, ενώ η Zendaya διεκδικεί την καλύτερη ηθοποιό στο Challengers, το οποίο είναι επίσης υποψήφιο για κινηματογραφική ταινία και μουσική.

Παράλληλα, ο Austin Butler ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την συγκλονιστική του ερμηνεία ως Elvis Presley.