Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι δια χειρός του Χρήστου Νικολόπουλου

Ο Πασχάλης Τερζής, ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπημένους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας, μετά από πολλά χρόνια αποχής από τις ελληνικές πίστες επιστρέφει στην ελληνική δισκογραφία με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο συνθέτης του εν λόγω κομματιού, Χρήστος Νικολόπουλος.

Το πρωί της Πέμπτης (11.12.2025) μέσω της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA, προβλήθηκε ένα απόσπασμα από μία συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος Νικόλοπουλος στη Χριστίνα Βίδου. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός δημιουργός δήλωσε ότι σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει η νέα δισκογραφική δουλειά του Πασχάλη Τερζή.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας λείπει πολύ. Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη Τερζή. Ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο του δίσκο και του είχα πει, “θα πας πολύ καλά” και μου απάντησε “όλοι τα ίδια μου λένε, αλλά κανείς δε με βοηθάει”. Του είπα ότι θα τον βοηθήσω, κάναμε τον πρώτο δίσκο και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο.

Πραγματικά το άξιζε. Κατόρθωσα και μπόρεσα και τραγούδησε ένα νέο τραγούδι μου. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος.