Lifestyle

Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι δια χειρός του Χρήστου Νικολόπουλου

«Μας λείπει πολύ, εγώ κατάλαβα την αξία του», δήλωσε ακόμα ο γνωστός συνθέτης
Πασχάλης Τερζής και Χρήστος Νικολόπουλος
Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος / NDP PHOTO

Ο Πασχάλης Τερζής, ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπημένους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας, μετά από πολλά χρόνια αποχής από τις ελληνικές πίστες επιστρέφει στην ελληνική δισκογραφία με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο συνθέτης του εν λόγω κομματιού, Χρήστος Νικολόπουλος.

Το πρωί της Πέμπτης (11.12.2025) μέσω της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA, προβλήθηκε ένα απόσπασμα από μία συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος Νικόλοπουλος στη Χριστίνα Βίδου. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός δημιουργός δήλωσε ότι σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει η νέα δισκογραφική δουλειά του Πασχάλη Τερζή. 

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας λείπει πολύ. Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη Τερζή. Ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο του δίσκο και του είχα πει, “θα πας πολύ καλά” και μου απάντησε “όλοι τα ίδια μου λένε, αλλά κανείς δε με βοηθάει”. Του είπα ότι θα τον βοηθήσω, κάναμε τον πρώτο δίσκο και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο.

Πραγματικά το άξιζε. Κατόρθωσα και μπόρεσα και τραγούδησε ένα νέο τραγούδι μου. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
202
84
82
72
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Στέλιος Ρόκκος: «Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ την αγαπώ, μισώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό που την έχει όλη δικιά του»
«Πάτε καλά ρε! Θα πείτε στον Πάνο Ρούτσι να μην ξαναπιεί ένα ποτό και να μην ακούσει τραγούδι;», είπε για την έξοδο του χαροκαμένου πατέρα των Τεμπών στα μπουζούκια
Στέλιος Ρόκκος
Newsit logo
Newsit logo