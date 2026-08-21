Ο Πέτρος Πολυχρονίδης κολυμπάει στη Χαβάη, μπροστά από το σπίτι του Μπαράκ Ομπάμα

Στη Χαβάη έχει ταξιδέψει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος αποφάσισε φέτος να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών λίγο πιο… εξωτικά!

Ο γνωστός παρουσιαστής, Πέτρος Πολυχρονίδης, μάλιστα, έκανε μπάνιο σήμερα σε μια πανέμορφη παραλία, μπροστά από το σπίτι του πρώην προέδρου της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα.

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«Αποφασίσαμε να κάνουμε μπάνιο σε αυτή την πανέμορφη παραλία εδώ στη Χαβάη γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη που έχουμε δει στη ζωή μας ποτέ σε παραλία.

Και μας έκανε εντύπωση γιατί εδώ υπάρχει ένα μαντρότοιχος φοβερός και από πίσω υπάρχουν πολυτελή σπίτια. Και ρωτήσαμε τους ντόπιους που μας είπαν ότι εδώ είναι το σπίτι του Μπαράκ Ομπάμα.

Και το φοβερό είναι ότι μπορούμε εμείς οι τουρίστες να κάνουμε μπάνιο μπροστά στο σπίτι του, δεν έχει δηλαδή ούτε σεκιούριτι, ούτε τίποτα. Επιτρέπεται κανονικά», είπε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.