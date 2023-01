Ο Πικέ είχε κάνει… τάρανδο την Σακίρα και είχε σχέση με την Κλάρα Κία Μάρτι πολύ πριν το διάσημο ζευγάρι χωρίσει και αυτό φάνηκε περίτρανα σε βίντεο του 2021 που βγήκε στο φως. Στο βίντεο ο Πικέ δίνει διαδικτυακή συνέντευξη στο σπίτι του και στην εικόνα… τσουπ, εμφανίζεται στο βάθος η Κλάρα Κία Μάρτι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six κάποιοι φαν της Σακίρα εντόπισαν βίντεο από το 2021, στο οποίο φαίνεται ότι η νυν σύντροφος του Πικέ, Κλάρα Κία Μάρτι, είναι στο σπίτι του ζευγαριού κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης που δίνει ο ποδοσφαιριστής στο Zoom.

Ο Πικέ ήταν φυσικά εκείνη την περίοδο μαζί με τη Σακίρα και δεν φαινόταν σκιά στο γάμο τους.

Η… πέτρα του σκανδάλου εμφανίζεται σε κάποια εικόνα του βίντεο, εντός του σπιτιού της Κολομβιανής τραγουδίστριας και του τότε παίκτη της Μπαρτσελόνα. Βέβαια, στο βίντεο δεν φαίνεται ακριβώς το πρόσωπο της γυναίκας που ήταν μαζί με τον Πικέ στο σπίτι. Όλοι λένε όμως ότι η… επισκέπτης δεν ήταν απρόσκλητη και δεν ήταν άλλη από την Κλάρα Κία.

Άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος της Σακίρα ανέφερε ότι η διάσημη σταρ της μουσικής είναι «συντετριμμένη» από το βίντεο, διότι «μαθαίνει ότι αυτή η γυναίκα μπήκε στο σπίτι που μοιράζονταν το τότε ζευγάρι με τα παιδιά τους».

Την χρονολογική περίοδο που γυρίστηκε το βίντεο η Σακίρα είχε πάρει ένα ταξίδι με τα παιδιά της, ενώ ο Πικέ ήταν μόνος του στο σπίτι. Και φαίνεται ότι δεν άντεχε τη μοναξιά και κάλεσε την Κλάρα Κία εκεί.

Η Κλάρα Κία Μάρτι είναι φοιτήτρια δημοσίων σχέσεων. Πέρα από… ερωτική έχει και… άμεση εργασιακή σχέση με τον άλλοτε παίκτη της Μπαρτσελόνα. Εργάζεται για τον όμιλο επενδύσεων και αθλητισμού και τα μέσα ενημέρωσης του Πικέ. Το ζευγάρι συναντήθηκε ενώ δούλευαν μαζί σε εκδηλώσεις.

Shakira 'devastated' over ex Gerard Pique's alleged affair with new girlfriend https://t.co/eBKJtQAMAh pic.twitter.com/9k5HJ2ufM6