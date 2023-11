Μια απρόσμενη… πρωτιά πήρε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, καθώς ψηφίστηκε ως ο πιο σέξι φαλακρός άνδρας για το 2023, κερδίζοντας άλλα… φαβορί, όπως ο Jason Statham, ο Vin Diesel και ο Dwayne “The Rock” Johnson.

Όπως αναφέρει το indy100.com – παρακλάδι του Independent – η ψηφοφορία έγινε άτυπα μέσω του πρακτορείου μάρκετινγκ Reboot, το οποίο έδωσε την πρωτιά στον Πρίγκιπα Γουίλιαμ ανάλογα με το πόσες φορές τον έψαξαν στη Google οι χρήστες του ίντερνετ μαζί με τη λέξη «σέξι», «χωρίς μπλούζα» ή «γυμνός».

Παράλληλα, το Reboot ανέλυσε και συνέκρινε άλλα στοιχεία μεταξύ των 10 άνδρων με τις περισσότερες αναζητήσεις, όπως η αξία του ονόματός τους, το ύψος τους, το πόσο σεξουαλική ακούγεται η φωνή τους αλλά και τη… λάμψη της φαλάκρας τους.

Μεταξύ άλλων ονομάτων, ένα από τα αουτσάιντερ που μπήκαν στο Top 10 είναι ο Τζεφ Μπέζος, ο μεγιστάνας και ιδρυτής της Amazon. Παράλληλα, ο Μάικλ Τζόρνταν «τερμάτισε» στην 6η θέση και αυτόματα ανακηρύχθηκε ως ο πιο σέξι φαλακρός αθλητής για το 2023.

